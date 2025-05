Aston Martin F1 : La modification des ailerons ’n’a pas changé grand chose’

Fernando Alonso ne s’inquiète pas de l’effet de la directive technique concernant la flexibilité des ailerons avant, qui a poussé la plupart des équipes, dont la sienne, à revoir cette partie de la voiture. Le pilote Aston Martin F1 a terminé septième ce vendredi et se montre confiant.

"Ca n’a pas changé grand chose, la voiture est similaire et la compétitivité est la même que lors des courses précédentes, donc ça n’a pas changé grand chose. On peaufine encore les réglages de la voiture car on va devoir gérer des conditions très chaudes" a déclaré Alonso, qui ne fait pas d’un top 10 son objectif absolu.

"On verra, ce n’est pas critique d’avoir des points, on veut surtout comprendre la voiture, progresser et avoir des points au mérite. Monaco aurait été la première opportunité d’en avoir au mérite, on verra ici mais c’était un bon vendredi et la voiture fonctionne bien."

Lance Stroll a eu un souci avec son "nouveau baquet" mais n’est pas inquiet pour la suite de son week-end : "De bons tours, un bon apprentissage, on va essayer de voir ce qu’on peut améliorer et on recommencera demain. Ca semble bien, on semble compétitifs."