Russell : Je suis enfin en mesure de me battre pour la victoire chaque week-end

George Russell espère bénéficier de la bonne dynamique qu’il a lancée à Bakou avec un week-end de domination, et confirmer ses progrès récemment affichés. En effet, le pilote Mercedes F1 n’a de cesse de dire depuis la pause estivale qu’il se sent mieux et qu’il a enfin adapté son style de pilotage aux monoplaces 2026, et il faut reconnaitre que son week-end impressionnant en Azerbaïdjan a semblé confirmer cela. Pour ce week-end à Sepang, il pourra aussi compter, enfin, sur une W17 évoluée.

Il se félicite d’avoir réussi un sans faute qui lui a permis de gagner la course de Bakou, et confirme se sentir plus à l’aise. En revanche, il se méfie de McLaren ce week-end et espère que les évolutions de Mercedes seront efficaces.

"Bakou était un excellent week-end, je me sentais dans le rythme et en contrôle. L’équipe a été très compétitive sur les circuits qui demandent de l’efficience aéro, on l’était à Monza et à Bakou. Mais on revient sur un circuit plus traditionnel, où McLaren a été forte récemment," a noté Russell.

"Si l’on regarde Budapest, Zandvoort, et même Madrid, qui est un circuit urbain mais plus normal en termes de virages. Donc j’espère que ce package d’évolutions va nous permettre de revenir au sommet sur des circuits où nous étions en retrait récemment."

Le Britannique confirme qu’il y a eu une évolution de son côté entre le début de saison et les courses qui ont eu lieu après la pause, puisqu’il se sent désormais en mesure de jouer la victoire.

"Comme je l’ai dit toute la saison, je ne me suis jamais senti en position de me battre pour les victoires car mes performances n’étaient pas assez bonnes. Mais je pense désormais être en mesure de me battre pour la victoire toutes les semaines."

"Bien sûr, il y a un gros déficit au championnat, mais on n’a fait que deux tiers de la saison, il reste un tiers à disputer et tout peut arriver. Je vais donc prendre les courses les unes après les autres et profiter, car je sens que je suis bien plus en phase avec la voiture."

"Ce qui a changé, c’est que je me sens dans une position où mes performances sont assez bonnes pour me battre pour la victoire. Avant la pause estivale, je perdais au championnat mais il me manquait aussi de la performance à chaque course."

"Maintenant, je sais ce dont j’ai besoin de la voiture, ce dont j’ai besoin de moi, et je ne me sens plus perdu. La confiance revient, et tout se fait naturellement comme ça a été le cas la plupart de ma carrière, mais ce qui n’était pas le cas en début de saison."

Des évolutions très attendues sur la W17

Russell disposera ce week-end d’un premier gros package d’évolutions pour la W17 depuis le GP du Canada. Il a admis que Mercedes a été surprise par la fréquence des améliorations introduites par ses rivales en Formule 1 cette saison.

Mercedes a maintenu un niveau de performance élevé tout au long de la saison, mais Russell estime que des écuries comme Red Bull et McLaren ont continué à apporter des développements significatifs, malgré les restrictions imposées par le plafond budgétaire.

"En tant qu’équipe, nous avons été surpris par la fréquence des améliorations. Nos concurrents en ont apporté, et ce n’est un secret pour personne que nous peinons un peu à introduire autant d’éléments, tout en devant respecter les limites du plafond budgétaire."

Le pilote britannique ne s’attend toutefois pas à voir d’autres packs d’évolutions majeurs arriver de la part des équipes de tête après le dernier développement de Mercedes.

"Je serais surpris de voir une autre équipe apporter une amélioration majeure, car Red Bull et McLaren en ont justement introduit une il n’y a pas si longtemps. Ferrari aurait quelque chose pour Austin. J’espère donc que la situation restera telle quelle jusqu’à la fin de la saison."

Red Bull a déjà confirmé que le dernier pack introduit en Azerbaïdjan serait le dernier de la saison 2026.

Malgré les inquiétudes de Mercedes quant à l’ampleur des développements chez la concurrence, Russell reste optimiste quant au potentiel de base de la W17.

"Nous disposons d’une très bonne base. Je pense que nous nous battrons pour la victoire week-end après week-end."