Antonelli sur un karting, un patron de Mercedes F1 sur les nerfs !

Kimi Antonelli n’aura pas attendu longtemps avant de célébrer de manière très personnelle son incroyable victoire au Grand Prix d’Italie. Parti de la 19e position sur la grille à Monza, le pilote Mercedes a profité de son unique journée libre après son succès pour retourner... sur un circuit de karting, en compagnie de plusieurs mécaniciens de l’écurie, de ses proches et de sa famille. Une initiative qui correspond parfaitement à sa passion pour la course, mais qui n’a pas totalement rassuré Toto Wolff, compte tenu d’un précédent particulièrement douloureux pour Mercedes.

Antonelli a passé son lundi sur le circuit de Franciacorta, à Castrezzato, dans la province de Brescia, pour profiter d’une journée de karting avec les membres de Mercedes et ses proches. Pour le leader du championnat, il s’agissait simplement de la meilleure manière de célébrer son succès à Monza.

"Lundi, nous en avons évidemment profité sur le circuit, alors que mardi, j’étais déjà en Angleterre sur le simulateur," a expliqué Antonelli à Madrid.

"Je n’avais pas fait de kart depuis janvier et, à la fin de la journée, j’étais épuisé. Je n’avais peut-être pas mangé assez de pâtes la veille !" a-t-il ajouté en référence au plat qu’il a mangé dans le trophée - très spécial et fait de vaisselle - du Grand Prix d’Italie sur le podium dimanche soir, avant de quitter le circuit.

Malgré la fatigue, Antonelli a surtout apprécié de pouvoir partager ce moment avec les membres de son équipe et sa famille, loin de la pression du championnat.

"Mais au final, c’était agréable de passer du temps avec tous les gars et avec ma famille, une manière de s’amuser, comme nous aimons le faire."

Toto Wolff comprend parfaitement pourquoi son pilote a choisi cette façon de récupérer et de fêter sa victoire. Le directeur de Mercedes sait qu’Antonelli se sent particulièrement à l’aise au volant d’un kart et que cette activité représente pour lui une forme de détente. Pourtant, l’Autrichien n’était pas complètement serein au moment de laisser son pilote repartir en piste.

"C’est un gars qui adore courir et qui sait qu’une journée en karting est aussi une bonne façon de se détendre et de recharger les batteries," a reconnu Wolff.

La raison de son inquiétude est liée à l’histoire de Mercedes et à plusieurs accidents survenus lors d’activités organisées en dehors des week-ends de Grand Prix. Wolff voulait donc s’assurer qu’Antonelli était bien rentré indemne.

"Je n’étais toutefois pas très détendu, car notre équipe a connu des accidents par le passé lors d’activités similaires. J’ai donc demandé à Kimi de me faire savoir si tout allait bien à la fin de la journée," a-t-il raconté.

Wolff faisait notamment référence à un accident de vélo particulièrement sérieux survenu en Autriche en 2014. Le patron de Mercedes en garde encore des séquelles très concrètes, puisqu’il avait lui-même été lourdement blessé.

"Nous avons eu un énorme accident et je me suis cassé le poignet, le coude, l’épaule et la clavicule," a-t-il rappelé.

Lorsque l’anecdote lui a été rapportée, Antonelli n’a pas pu s’empêcher de rire devant l’inquiétude de son directeur.

"Oui, oui, je peux le confirmer," a répondu l’Italien. "Mais je me suis fait gronder quand même !"

"Il m’avait bien envoyé un message pour vérifier que tout allait bien, mais je ne l’ai vu que tard dans la soirée."