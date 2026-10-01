Antonelli veut rebondir à Sepang après son ’pire week-end de la saison’

Kimi Antonelli veut rebondir ce week-end à Sepang après un Grand Prix décevant en Azerbaïdjan. Le pilote Mercedes F1 semblait hors du rythme et a condamné son week-end avec un accident en Q1 qui l’a renvoyé dans la dernière partie de la grille de départ, conditionnant par la même occasion l’ensemble de sa course, durant laquelle il a soigneusement évité les embûches du circuit urbain.

Le leader du championnat du monde admet lui-même que cela l’a obligé à être très prudent en piste pendant la course, et qu’il a dû se contrôler et rouler sous la limite. Il a donc tiré la leçon de ce week-end et des erreurs à ne pas commettre.

"Le week-end dernier était probablement mon pire week-end cette saison, mais j’ai beaucoup appris. C’était aussi une course très étrange, car j’ai consciemment essayé de ne pas prendre de risque, et j’ai piloté sous la limite. C’était bizarre mais c’est ce dont j’avais besoin" a déclaré Antonelli.

"J’avais besoin d’un résultat propre, et après la course je n’étais pas satisfait du résultat. Mais j’ai appris beaucoup de choses, et le principal est que je dois être à 100 % et faire de mon mieux pour faire le meilleur résultat, car si je ne fais pas tout bien ou que je n’essaie pas de tout faire bien, les choses n’iront pas en ma faveur."

Alors qu’il fait partie des pilotes découvrant le tracé de Sepang, il se dit impatient de rouler sur la piste, et il espère profiter des évolutions apportées sur la W17. Il lâche même une phrase qui laisse penser que les évolutions seront très visibles sur la monoplace.

"Je suis très impatient ! Je viens de faire la reconnaissance de la piste à pieds, et la piste semble incroyable. Le tarmac est très ouvert, très abrasif donc il sera dur avec les pneus. Mais pour être honnête, je suis impatient d’y être."

"On a des évolutions ce week-end, c’est toujours bien, plus vous avez de l’expérience, plus vous appréciez les évolutions, car vous voyez directement les différences, les détails, et la voiture est très cool avec les évolutions, donc j’espère que ça nous rendra plus rapides."

Interrogé sur ses attentes concernant les évolutions, et sur les aspects de son pilotage qu’il souhaitait améliorer, Antonelli a ajouté : "Ces améliorations devraient apporter plus d’adhérence et plus d’appui aérodynamique à la voiture. On peut donc espérer gagner en grip de ce côté-là."

"Reste à voir comment l’équilibre de la voiture évoluera avec ces nouveautés. Quant aux domaines à améliorer... un peu tout, pour être honnête. Je pense qu’il y a de nombreux points sur lesquels je peux progresser dans mon pilotage."

"Je pense que ce circuit sera un excellent test pour moi, car il comporte de très longs virages où il est crucial de ne pas trop ralentir la voiture. C’est sans doute un point sur lequel je dois pas mal travailler, mais j’ai hâte d’y être. J’ai fait quelques tours sur simulateur et les sensations étaient bonnes, mais il faudra bien sûr voir ce que cela donne sur la piste réelle."

Interrogé enfin sur les performances récentes de George Russell, qui est revenu à 66 points au classement, Antonelli ne veut pas encore paniquer, mais admet qu’il devra signer un bon résultat ce week-end du côté de la Malaisie.

"Il a fait un week-end incroyable à Bakou, il a une bonne dynamique. Mais de mon côté, c’était le pire week-end, donc j’en ai appris beaucoup, et je suis impatient de me tourner vers ce week-end. Ce sera une grande opportunité de marquer des points, l’idée est toujours de gagner, mais George va vite, surtout le week-end dernier, donc ce sera un grand défi."