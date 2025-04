Russell ’comprendrait’ que Mercedes F1 veuille recruter Verstappen

George Russell ne serait pas surpris que son équipe tente de recruter Max Verstappen à l’horizon 2026. Le pilote Mercedes F1 va même plus loin et révèle qu’il comprendrait que son team souhaite faire venir celui qui est le meilleur pilote actuel et quadruple champion du monde.

"Pourquoi ne voudraient-ils pas signer Max ? C’est tout à fait compréhensible" a déclaré Russell à l’agence PA. "Il est le meilleur à l’heure actuelle. C’est un quadruple champion du monde. Ce n’est pas contre moi ou Kimi."

"Il y a deux pilotes pour chaque équipe et lui est une seule personne. Cela ne me préoccupe donc pas du tout, car la performance est ma devise et, en ce moment, je pense que je suis aussi performant que n’importe qui d’autre sur cette grille."

Cependant, après avoir affronté Lewis Hamilton, le Britannique n’est aucunement inquiet :

"Je suis très heureux. Beaucoup de pilotes ont des contrats, mais le fait est que si vous n’êtes pas performant, les équipes trouveront un moyen de vous en débarrasser."

"Quand le moment sera venu, nous discuterons d’un contrat. Je pense que les personnes qui s’inquiètent trop de l’absence de contrat ou du manque de clarté sont celles qui ne croient pas en elles-mêmes. J’ai une immense confiance en moi."

"J’ai été coéquipier d’un champion du monde pendant trois ans, le plus grand de tous les temps pendant trois ans. Je pense que je peux battre n’importe qui si on me donne la bonne chance, et c’est ce qui fait notre force."