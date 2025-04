Arabie saoudite, EL1 : Gasly signe un meilleur temps inattendu !

La F1 débute son cinquième week-end de la saison à Djeddah, avec les Essais Libres 1 du Grand Prix d’Arabie saoudite. Disputés de jour, ils ne sont pas pertinents pour la suite du week-end, mais les équipes et les pilotes vont se familiariser avec un tracé piégeux sur lequel il est important de bien prendre ses marques.

Avec 27 virages, des murs en bord de piste et une vitesse moyenne proche de celle de Monza, le défi qu’offre le circuit de la Corniche de Djeddah est très important. C’est pour cela que les pilotes vont évidemment prendre soin de rouler le maximum lors de ces EL1.

Chaque erreur peut s’avérer définitive sur un circuit qui ne pardonne pas la moindre incartade, et avec plusieurs débutants en piste, il faudra voir à quel point les séances libres seront perturbées au fil du week-end.

15h23 : De nombreuses évolutions arrivent ce week-end chez sept équipes ! McLaren apporte un diffuseur revu et une nouvelle ailette d’écope de freins arrière. Ferrari a un nouvel aileron arrière et un nouveau beam wing. Red Bull a aussi un beam wing revu et un capot moteur différent pour le refroidissement. Aston Martin apporte un nouvel aileron arrière, tandis que Haas F1 a un aileron arrière spécifique pour le faible appui et un aileron avant reprofilé. Racing Bulls a également des ailerons spécifiques au tracé rapide de Djeddah, tandis que Sauber a deux nouveaux ailerons arrières et un plancher revu.

15h26 : La température de l’air est de 28 degrés, mais c’est très différent pour l’asphalte qui, avec le soleil, culmine à 50 degrés !

15h33 : Andrea Kimi Antonelli se plaint de vibrations à la radio. Les pilotes prennent la piste soit en mediums, soit en durs, ce qui est logique compte tenu des températures.

15h35 : Lando Norris signe le meilleur temps en 1’31"887, battu par Max Verstappen en 1’31"764. Pierre Gasly se place troisième, en pneus mediums comme les deux leaders.

15h36 : Oscar Piastri fait mieux en 1’31"548, et George Russell se place troisième.

15h38 : Lewis Hamilton a fait une erreur en manquant de percuter l’intérieur d’un virage, tandis que Carlos Sainz est remonté dans le top 5 en pneus durs. Piastri a un souci de fuite de boisson dans son casque. Norris reprend la tête de la séance avec un chrono très rapide en 1’30"454.

15h39 : Verstappen échoue à 0"148 de Norris. Gasly signe le troisième temps provisoire à sept dixièmes de Norris, alors que Piastri est sur un tour rapide. Fernando Alonso se place quatrième à une seconde, et Piastri échoue finalement à 0"113 de son équipier.

15h40 : Russell confirme déjà de bonnes dispositions en signant le meilleur temps en 1’30"425. Charles Leclerc signe son premier chrono sérieux avec une sixième place à trois dixièmes. Antonelli remonte en huitième place, et Hamilton prend le 11e chrono.

15h41 : Bearman s’est fait peur en bout de ligne droite mais a évité le pire en frottant le mur très légèrement. Jack Doohan signe le 12e temps.

15h42 : Norris améliore et reprend la tête de la séance en 1’29"980.

15h44 : Piastri a amélioré pour remonter en deuxième place, et c’est Sainz qui signe un très beau temps en pneus durs avec le troisième chrono à 0"356. Russell réplique en 1’29"674 !

15h45 : Yuki Tsunoda est remonté au cinquième rang avec sa Red Bull, et Verstappen améliore avec le troisième temps.

15h46 : Piastri demande à son équipe de vérifier le côté droit de sa voiture car il a touché le mur.

15h50 : Alex Albon place sa Williams en sixième place, et Tsunoda réplique avec le quatrième temps à moins de deux dixièmes de Verstappen.

15h53 : Au milieu des rumeurs qui agitent la Formule 1, celle d’une arrivée de Verstappen chez Mercedes fait du bruit malgré les démentis du principal intéressé. Russell a étonné en assurant qu’il trouvait "compréhensible" que son équipe cherche à recruter le Néerlandais.

15h54 : Doohan a amélioré son chrono avec le neuvième temps, à deux dixièmes du chrono de Gasly. Les progrès de l’Australien pourraient lui valoir de garder sa place jusqu’en fin d’année.

15h55 : Piastri et Sainz sont les premiers à sortir en gommes tendres en piste ! Ils vont être seuls, tous les deux en piste.

15h56 : Sainz remonte en deuxième place et confirme le bienfait de ces gommes. Norris, Verstappen et Hülkenberg prennent aussi la piste avec les mêmes pneus.

15h58 : Piastri remonte en deuxième place à 0"034 du chrono de Russell, et Hülkenberg s’intercale en troisième place !

16h00 : Norris met tout le monde d’accord avec un temps de 1’29"246. Verstappen remonte en quatrième place.

16h01 : Leclerc prend la quatrième place, et Hamilton la huitième position.

16h03 : Verstappen se plaint que la voiture "ne tourne pas" dans les virages 1 et 2. Tsunoda améliore et s’approche à 0"069 de son équipier en sixième place.

16h06 : Piastri prend le deuxième temps, et Antonelli le huitième.

16h07 : Sainz s’empare du quatrième temps, et Gasly en termine avec le meilleur chrono en 1’29"239 !

16h08 : Leclerc prend le troisième temps, et Hamilton remonte neuvième.

16h12 : Albon et Sainz placent les Williams en cinquième et septième positions.

16h20 : Les pilotes ressortent pour un dernier chrono, dont certains en pneus tendes.

16h24 : Liam Lawson remonte au 11e rang. Norris a fait une petite erreur sans conséquences.

16h28 : Hadjar remonte au 15e rang, alors que les meilleurs n’améliorent pas.

Gasly termine donc en tête de cette séance devant Norris, Leclerc et Piastri ! Alpine devra confirmer ces bonnes dispositions en EL2 et pendant la suite du week-end. Albon et Sainz sont cinquième et septième et entourent Russell, avec une Williams visiblement très véloce.

Hamilton, Verstappen et Tsunoda complètent le top 10, tandis que Hadjar est 15e à seulement 0"772 du meilleur temps de Gasly ! Esteban Ocon est 19e juste devant Bortoleto.

Les temps de la séance