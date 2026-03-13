Russell signe la pole du Sprint F1 en Chine, McLaren et Ferrari au coude à coude

Une seule heure d’essais s’est déroulée sur le circuit de Shanghai ce vendredi dans le cadre du Grand Prix de Chine, et c’est déjà l’heure de passer à la première séance compétitive du week-end, avec la Qualification Sprint.

En effet, il s’agit du premier des six week-ends de Sprint qui vont se dérouler cette saison. Ainsi, après la séance libre, il s’agit de déterminer la grille de départ pour le Sprint, avec très peu de données pour optimiser la gestion des monoplaces.

George Russell et Andrea Kimi Antonelli ont confirmé la bonne forme de Mercedes F1 en essais libres avec un doublé devant les deux McLaren, reléguées à une demi-seconde, et les deux Ferrari à près d’une seconde, non sans une erreur de Charles Leclerc.

Derrière, Red Bull n’a pas semblé se détacher du peloton, et l’on sait que l’équipe de Milton Keynes a tendance à progresser après la première journée en général. Ainsi, elle pourrait vivre une Qualification Sprint (Sprint Shootout) un peu compliquée.

Le reste du peloton était plutôt serré entre Haas, Audi, Racing Bulls et Alpine, tandis que Williams, Aston Martin et Cadillac s’affrontaient en fond de classement. Mais la hiérarchie pourrait évoluer selon les modifications effectuées après les libres.

8h00 : Red Bull a bien amené un nouveau moteur pour Isack Hadjar. Le bloc propulseur du jeune Français ayant causé son abandon à Melbourne est retourné à Milton Keynes, où les ingénieurs vont tenter de le sauver.

8h03 : A la fin des essais libres, Alex Albon avait effectué un départ d’entraînement sur la grille de départ alors qu’une autre voiture était immobile du même côté de la grille. C’est interdit par les règles, le pilote Williams F1 s’en tire avec une réprimande.

8h07 : Du côté du calendrier F1, les choses commencent à se préciser. Bahreïn sera très probablement supprimé mais l’Arabie saoudite pourrait se maintenir. A moins que Fuji... à lire ici !

8h10 : En parallèle, la F1 reste sous haute surveillance du côté de ses règles. On sait que la FIA pourrait procéder à des ajustements sur les règles de récupération de l’énergie rapidement, peut-être dès le GP du Japon si un accord est trouvé. Mais Haas F1 demande un peu plus de temps avant de réagir (à lire ici).

8h14 : Encore un développement majeur dans le paddock qui s’est confirmé entre les Libres et cette Qualification Sprint : Mercedes s’est bien positionnée pour racheter 24 % des parts d’Alpine F1 (à lire ici).

8h23 : La météo est toujours bonne et les températures ont grimpé. Si l’air est encore frais avec 16 degrés, la piste est montée à 30 degrés.

8h28 : On rappelle que les pilotes doivent utiliser des pneus mediums en SQ1 et SQ2, et des pneus tendres en SQ3.

8h30 : C’est parti pour les Qualifications Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

8h32 : Presque tous les pilotes sont en piste, et le trafic pourrait être un paramètre redoutable pour dresser la grille de ce Sprint !

8h33 : Sergio Pérez ne participera pas à la qualification, le problème sur sa voiture n’étant pas résolu.

8h34 : Isack Hadjar en termine avec un temps de 1’34"447, et Max Verstappen échoue à 0"053 de son jeune équipier !

8h35 : Charles Leclerc améliore en 1’34"248, et Lewis Hamilton fait encore mieux en 1’33"730 ! Liam Lawson et Arvid Lindblad se placent derrière.

8h36 : Nico Hülkenberg s’intercale entre les Ferrari ! Gabriel Bortoleto se place derrière les Red Bull en sixième place, et il est battu par Esteban Ocon. Oliver Bearman se place devant les Red Bull.

8h37 : Les pilotes McLaren et Mercedes sont sur un tour rapide. Oscar Piastri se place deuxième devant Hülkenberg, et Lando Norris fait mieux que son équipier ! Les deux sont à moins d’un dixième de Hamilton. Mais Andrea Kimi Antonelli fait mieux en 1’33"455 avant d’être battu immédiatement par George Russell en 1’33"030.

8h38 : Verstappen améliore et se place juste devant Leclerc en septième position. Leclerc améliore à son tour son chrono en prenant le deuxième chrono, et Hamilton en termine avec le second chrono devant son équipier, et à seulement un dixième de Russell.

8h39 : Les Cadillac n’ont pas de chrono, et les Aston Martin ferment la marche des voitures ayant signé un temps, à plus de trois secondes de Russell.

8h40 : Bortoleto s’est raté, ce qui explique les sept dixièmes entre lui et Hülkenberg. Hadjar est sur un tour rapide.

8h41 : Valtteri Bottas a fait un temps à plus de 4 secondes de Russell pour le moment. Alonso améliore et passe devant Colapinto. Ocon remonte en huitième position.

8h42 : Leclerc améliore et revient à 0"164 de Russell, tandis que Gasly prend la septième place. Lawson es dans le top 10 devan Verstappen.

8h43 : C’est déjà la fin de cette SQ1, et aucun pilote n’est en train d’améliorer après les progrès de Colapinto qui est revenu 16e. Verstappen, 11e, se plaint d’une maniabilité catastrophique.

Les éliminés son Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas et donc Pérez qui n’a pas roulé.

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

8h49 : C’est parti ! Les McLaren, les Audi, Bearman, les Alpine, les Red Bull, les Racing Bulls quittent les stands... seules les Mercedes, les Ferrari et Ocon ne sortent pas immédiatament.

8h51 : Les 16 pilotes sont désormais en piste pour faire un chrono rapidement.

8h52 : Les pilotes McLaren font deux tours de préparation.

8h53 : Hülkenberg en a fait deux aussi, contrairement à Bearman qui signe la première référence en 1’33"999, battu par Gasly en 1’33"571. Colapinto se place à 1"1 de son équipier, tandis que les autres pilotes sont encore dans des tours de préparation. Hadjar prend le deuxième temps, et Verstappen bat Gasly pour sept millièmes seulement.

8h54 : Leclerc signe un chrono bien plus rapide en 1’32"602, et Hamilton se place à six dixièmes de son équipier. Hülkenberg signe le sixième temps derrière Hadjar. Piastri s’intercale entre les Ferrari, et Norris en fait de même, juste derrière son équipier.

8h55 : Antonelli prend la tête en 1’32"570, et Russell est encore nettement en avance en 1’32"241.

8h56 : On voit que c’est Antonelli qui a bloqué Norris alors que ce dernier attaquait un tour rapide. La direction de course va peut-être y jeter un oeil.

8h57 : La direction de course note l’incident, tandis que Leclerc est rentré. Avec une seconde de marge sur la zone d’élimination, Ferrari ne s’inquiète pas. Hadjar ne fait pas mieux que neuvième dans sa deuxième tentative.

8h58 : Hamilton passe devant les McLaren mais Piastri le repasse. Antonelli améliore pour se rapprocher à 0"050 de son équipier. Bearman prend le septième temps.

8h59 : Gasly améliore avec le septième chrono, et Lawson progresse mais ne fait pas mieux que 13e. Ocon ne fait pas mieux que 12e. Plus personne n’améliore, et les Red Bull sont neuvième et dixième seulement ! Verstappen s’est même raté dans le dernier virage.

Les éliminés sont Hülkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad et Colapinto.

9h03 : La direction de course étudiera la gêne de Norris par Antonelli après la séance. L’Italien pourrait écoper de trois places de pénalité.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

9h06 : C’est parti pour la dernière partie de cette Qualification Sprint, avec les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux McLaren, les deux Red Bull, une Alpine et une Haas.

9h08 : Les Mercedes, les Ferrari et Verstappen sont en piste.

9h09 : Gasly sera aussi sous enquête après la séance pour avoir gêné Verstappen.

9h10 : Antonelli signe le meilleur temps du week-end en 1’31"880, mais Russell trouve encore trois dixièmes de mieux ! C’est un 1’31"520 pour le Britannique. Leclerc est à 1"2 de Russell, et Verstappen à 1"7 ! Hamilton fait bien mieux, il se place à six dixièmes du meilleur chrono.

9h11 : Tous les pilotes sont en piste, mais les cinq autres n’auront qu’un tour à leur disposition pour signer leur chrono.

9h13 : Leclerc améliore mais reste à une seconde de Russell. Il est toujours quatrième.

9h14 : La séance se termine ! Gasly se place devant Verstappen. Norris prend le troisième temps devant les Ferrari, et Bearman prend le huitième temps. Piastri est cinquième entre les Ferrari. Hadjar ne fait pas mieux que dixième !

Russell sera donc en pole pour le Sprint, devant Antonelli, qui verrouille à nouveau une première ligne pour Mercedes. Sur la deuxième ligne, Norris et Hamilton seront côte à côte, tandis que Piastri et Leclerc se partageront la troisième.

Alpine peur remercier un Gasly toujours exceptionnel, spécialement quand il y a peu de préparation. Le Français sera devant Verstappen en quatrième ligne, tandis que Bearman et Hadjar seront derrière.