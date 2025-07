Rosberg : Wolff doit donner un nouveau contrat à Antonelli pour le rassurer

Nico Rosberg, ancien pilote Mercedes et champion du monde de F1 2016, a exhorté Toto Wolff à proposer immédiatement un nouveau contrat à Andrea Kimi Antonelli pour le rassurer... quitte à le déchirer plus tard !

Il estime toutefois que l’équipe devrait conserver la possibilité de modifier son duo pour 2026 si la forme du rookie "se dégrade encore" vers la fin de la saison.

Antonelli a été salué comme le talent le plus prometteur arrivé en F1 depuis Max Verstappen lorsqu’il a été recruté pour remplacer Lewis Hamilton l’an dernier.

Pourtant, malgré un début de saison encourageant – avec notamment une pole position lors de la course sprint de Miami et un premier podium au Canada le mois dernier – Antonelli a connu une baisse de régime alarmante ces dernières semaines.

Le jeune homme de 18 ans a abandonné lors de quatre des dernières courses, dont celle du Grand Prix d’Autriche où il est entré en collision avec Verstappen dès le premier tour. Il a subi deux éliminations consécutives en Q1 en Belgique ce week-end, terminant 20e et dernier pour la course sprint avant d’être classé 18e lors des qualifications pour la course qu’il a fini hors des points.

"Je compatis vraiment avec Kimi, car c’est une situation très difficile. Il commet trop d’erreurs en ce moment, et même le rythme n’est pas au rendez-vous."

"Là encore, il était à trois dixièmes de George en qualifications, et il a eu une petite larme à l’œil après la séance."

"Il semble donc normal qu’il soit dans un état mental très difficile."

"On lui souhaite simplement de retrouver un peu de positivité. Il avait su le faire à Melbourne, il était parti d’une mauvaise position et avait terminé quatrième."

"C’est un talent générationnel, nous en sommes toujours convaincus. Mais en interne, dans l’équipe, la dynamique est très, très difficile. Et il n’a pas de contrat pour l’année prochaine non plus, donc tout son rêve est en jeu, et c’est vraiment un moment horrible et difficile."

Rosberg a alors suggéré un conseil à Toto Wolff : "Dans le cas de Toto, je signerais ce contrat avec lui – il n’y a pas beaucoup d’argent en jeu de toute façon – et cela lui donnerait un sacré regain de confiance. Et puis, si, par hasard, les choses tournent mal vers la fin de l’année, on peut toujours le payer et faire un changement, comme on l’a toujours vu en F1."

"Mais le simple fait de signer ce contrat lui apporterait, sans aucun doute, un peu de confort, de détente. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dans le pire des cas, si tout tourne mal, Toto peut toujours se retirer du contrat."