Dominé et forcé d’aller voir ailleurs : Steiner enterre Russell chez Mercedes F1

La saison 2026 de George Russell est bien loin du scénario attendu. Présenté comme le grand favori avant le début du championnat, le pilote Mercedes a vu son équipier Kimi Antonelli s’imposer comme le nouvel homme fort de la Formule 1. Pour Günther Steiner, cette nouvelle hiérarchie pourrait pousser le Britannique à envisager un départ à moyen terme, avec Audi qui pourrait représenter une destination particulièrement séduisante à l’horizon 2028. L’ancien directeur de Haas estime toutefois que Russell ne sera pas le seul candidat potentiel pour un volant au sein du constructeur allemand.

George Russell abordait la saison avec le statut de favori logique pour décrocher son premier titre mondial. Le Britannique avait d’ailleurs parfaitement lancé sa campagne en remportant le Grand Prix d’Australie depuis la pole position.

Mais la suite de la saison a rapidement changé la donne. Malgré un spectaculaire accident lors de la troisième séance d’essais libres à Melbourne, qui l’avait placé en difficulté dès le premier week-end, Kimi Antonelli a immédiatement rebondi.

L’Italien a ensuite enchaîné cinq victoires consécutives de la pole jusqu’au drapeau à damier, devenant le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à transformer ses cinq premières pole positions en autant de succès en Grand Prix.

Il est également devenu le plus jeune leader du championnat du monde de l’histoire, à seulement 19 ans, 7 mois et 4 jours, lorsqu’il a pris les commandes du classement après sa victoire au Japon.

Avec désormais six victoires à son actif, Antonelli aborde la pause estivale avec 50 points d’avance sur Lewis Hamilton. Russell, lui, accuse neuf unités supplémentaires de retard et pointe à 59 longueurs de son équipier.

Malgré la lutte pour le championnat des pilotes, l’équipe a déjà fait savoir que Mercedes ne recourrait pas aux consignes d’équipe.

Toto Wolff, le patron de l’écurie allemande, et Bradley Lord son adjoint, ont répété que la priorité restait exclusivement le championnat des constructeurs. Pour Russell et Antonelli, en revanche, l’objectif est bien le titre mondial.

Et si Russell ne parvient pas à battre son jeune équipier, Günther Steiner pense que le Britannique pourrait rapidement envisager d’autres options.

Invité du podcast Red Flags, l’ancien directeur de Haas estime qu’Audi représente une opportunité très sérieuse.

Le constructeur allemand dispute cette année sa première saison comme écurie officielle de Formule 1 après la reprise de Sauber et affiche déjà des progrès encourageants, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur.

L’équipe a régulièrement flirté avec les points quand elle n’était pas dans le top 10. Elle compte actuellement 12 points au championnat et a également terminé à six reprises à la onzième place.

Pour Steiner, ce potentiel attire déjà les convoitises.

"Beaucoup de pilotes s’intéressent à Audi pour 2028," affirme-t-il.

"Pour l’an prochain, leur composition semble déjà bien définie, mais il y aura peut-être une possibilité en 2028 chez Audi."

"C’est une destination très intéressante parce qu’ils progressent bien. On a l’impression qu’ils sont dans la bonne direction avec ce qu’ils mettent en place."

Steiner prévient toutefois que la concurrence sera rude.

Carlos Sainz figure également parmi les pilotes régulièrement associés à Audi. L’Espagnol avait d’ailleurs décliné l’offre du constructeur allemand en 2024 pour rejoindre Williams.

Même si tout indique aujourd’hui qu’il poursuivra l’aventure avec l’écurie de Grove au moins une saison supplémentaire, Steiner le considère toujours comme un candidat crédible.

"Je pense qu’il y aura beaucoup de candidats. Carlos, c’est certain, si cela continue de mal se passer chez Williams en 2027."

"Je pense que George commence lui aussi à regarder autour de lui maintenant qu’il est en lutte acharnée pour battre Kimi."

Selon Steiner, le Britannique n’a aucune envie de passer toute sa carrière dans l’ombre d’Antonelli.

"Il ne veut pas rester avec Kimi toute sa vie, parce qu’il sait déjà où cela le mènerait pour le reste de sa carrière. Il cherche donc de nouvelles opportunités."

Steiner se montre également très pessimiste concernant les chances de Russell de renverser la situation cette saison. Interrogé sur les probabilités de voir le Britannique devenir champion du monde, il n’a pas hésité.

"Je lui donnerais 5 % de chances."

L’ancien dirigeant estime qu’il faudrait quasiment un miracle pour que Russell revienne sur Antonelli d’ici la fin de la saison. S’il reconnaît que le pilote Mercedes a souvent été moins rapide que son équipier, il rappelle également que plusieurs problèmes de fiabilité et une importante malchance ont fortement compliqué sa campagne.

Le dernier Grand Prix de Hongrie illustre parfaitement cette saison compliquée. Au départ de la course, Russell a été relégué en fond de peloton lorsque sa Mercedes est passée en mode anti-calage.

L’équipe a immédiatement reconnu sa responsabilité dans cet incident. Steiner s’interroge toutefois sur les véritables raisons de cette prise de responsabilité.

"Mercedes a assumé une partie de la faute. L’ont-ils fait simplement pour lui remonter le moral, ou était-ce réellement leur responsabilité ? Je ne sais pas, mais je pense surtout qu’il a eu énormément de chance de ne pas être percuté par une autre voiture."

"En restant immobilisé aussi longtemps à cet endroit du peloton... il a vraiment eu beaucoup de chance."