Williams F1 accélère ses évolutions sous la pression de Sainz

Williams F1 a accéléré une importante amélioration à Spa après que Carlos Sainz a exprimé sa frustration croissante face aux erreurs de stratégie et aux problèmes de fiabilité dans la lutte pour la cinquième place du classement des constructeurs.

"J’aurais pu marquer 20 ou 30 points de plus," a déclaré Sainz, qui n’a pas hésité à dénoncer les occasions manquées.

"Une erreur qui vous coûte dix millisecondes peut ruiner tout un week-end. Il fallait donc presser le pas sur les évolutions."

"J’ai demandé à l’équipe d’installer le nouveau package avant la pause et même dès Spa, même si c’était un week-end Sprint. Cela nous donnera plus de temps pour l’étudier et analyser les données afin de l’exploiter au mieux en Hongrie et à 100% à partir de la rentrée."

Le directeur de l’équipe, James Vowles, a admis que l’équipe devait réagir.

"Nous l’avons testé en soufflerie en mars," a-t-il déclaré à propos du nouveau package, qui remaniait les prises d’air, les pontons et le soubassement.

"Comme les adversaires se rapprochaient, nous l’avons avancé de deux courses. Nous avons écouté Carlos."

Les pièces étaient initialement prévues après la pause, mais les équipes rivales Alpine, Sauber et Racing Bulls avaient toutes réduit l’écart grâce à des améliorations plus tôt.

"C’était un véritable exploit de préparer les pièces pour Spa. Nous n’aurions pas pu faire ça il y a un an," a ajouté Vowles.

Albon et Sainz ont marqué 11 points à Spa, permettant à Williams de reprendre la cinquième place.

"Cela montre le progrès de cette équipe," estime Albon avant la Hongrie.

Par ailleurs, le problème de refroidissement, qui persistait depuis longtemps, est en voie de résolution.

"Nous avions une autre solution temporaire à Spa. Cela a quand même coûté un peu de temps au tour," a admis Vowles. "Une solution permanente sera trouvée lors de la prochaine course ou de la suivante."

Dave Robson, directeur des opérations, a déclaré qu’il était "difficile d’identifier une tendance" à ce problème, apparu pour la première fois à Singapour l’an dernier.