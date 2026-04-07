Ricciardo face à ses regrets : le choix de quitter Red Bull qui l’interroge

Longtemps considéré comme l’un des talents les plus naturels de sa génération, Daniel Ricciardo reste aujourd’hui encore associé à l’un des plus grands "et si ?" de la Formule 1 moderne. Et le principal intéressé ne s’en cache pas : il lui arrive de s’interroger sur ce qu’aurait été sa carrière s’il était resté chez Red Bull.

Après avoir dominé Sebastian Vettel dès sa première saison au sein de l’écurie de Milton Keynes, Ricciardo apparaissait comme un futur champion du monde en puissance. Mais la relation avec l’équipe s’est progressivement dégradée, au moment même où Max Verstappen prenait une dimension grandissante.

Face à cette nouvelle dynamique, l’Australien choisit de quitter Red Bull à la fin de la saison 2018 pour rejoindre Renault. Une décision qui avait suscité des critiques à l’époque, notamment de la part du directeur d’équipe Christian Horner, qui estimait qu’il "fuyait le combat" face au jeune Néerlandais.

Interrogé par The Athletic, Ricciardo reconnaît aujourd’hui que ce choix continue de l’interroger.

"Le ’et si ?’ le plus évident, surtout pour les observateurs, c’est : ’Et si tu étais resté chez Red Bull après 2018 ?’. C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse. Je ne sais pas si c’était la bonne décision."

"Il y avait certainement une part d’émotion dans ce choix, mais aussi des raisons qui me faisaient penser que ça ne fonctionnerait pas."

Le pilote australien va même plus loin, envisageant un scénario moins favorable.

"Il y a aussi une possibilité où Max m’aurait totalement dominé au fil des années, et peut-être que ma carrière se serait terminée encore plus tôt. Je ne sais pas."

À l’époque, Ricciardo estime pourtant qu’il était en mesure de rivaliser avec Verstappen.

"À ce moment-là, j’étais compétitif face à Max et nous nous poussions mutuellement très bien. C’est difficile à dire. Je suis sûr que j’aurais peut-être gagné plus de courses que je ne l’ai fait finalement. Mais je ne peux pas nier que Max est... Max."

Une manière de reconnaître la dimension exceptionnelle de son ancien coéquipier, tout en laissant planer le doute sur ce qu’aurait pu être leur duel sur la durée.

Contrairement à une idée répandue, Ricciardo réfute toutefois avoir quitté Red Bull pour éviter une confrontation directe avec Verstappen.

"À l’époque, le discours était : ’Est-ce que je fuis le combat ?’. Je ne pense pas que je fuyais le combat. J’étais simplement préoccupé par la façon dont les choses allaient évoluer. J’étais plus inquiet de la dynamique au sein de l’équipe que du combat lui-même."

"Mais est-ce que je nie que Max aurait été extrêmement difficile à battre ? Absolument pas. Mais je suis curieux de savoir comment cela aurait tourné. Je ne dirais pas que c’est un regret, mais cela reste une curiosité."

Après son départ de Red Bull, Ricciardo ne remportera plus qu’une seule victoire en Grand Prix, avec McLaren à Monza en 2021. Revenu ensuite dans l’orbite Red Bull via Racing Bulls, il ne retrouvera jamais totalement son niveau d’antan.

Sa carrière en Formule 1 s’est finalement achevée à Singapour en 2024, où il a été remplacé par Liam Lawson, mettant un terme à un parcours aussi prometteur qu’inabouti.