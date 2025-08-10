Les dernières évolutions de Red Bull ne sont pas du ’dépannage’

L’ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, a rejeté l’idée que les dernières améliorations apportées à la voiture lors des deux derniers Grands Prix de Formule 1 aient été simplement de la gestion de crise pour le team, bien qu’elles n’aient pas apporté ce qui était attendu.

Lorsqu’on lui a demandé combien des améliorations apportées étaient destinées à résoudre des problèmes existants et combien étaient prévues depuis l’hiver dernier, Monaghan a donné une explication détaillée.

"Cela dépend de ce que vous regardez sur la voiture. Par exemple, l’aileron avant est un processus de développement continu" a déclaré l’ingénieur. "Vous en terminez un, mais les recherches en CFD et en soufflerie ne s’arrêtent pas nécessairement."

"Si les gains réalisés dans ces environnements avec les personnes exceptionnelles qui travaillent dessus sont suffisants, nous pouvons alors décider de concevoir un nouvel aileron avant, ce que nous avons eu le temps et les ressources nécessaires pour faire. Donc, celui-ci fait partie d’un processus continu, et les gains sont suffisamment importants s’ils se traduisent en piste."

Monaghan a expliqué que l’exemple des pontons revus pour Spa était légèrement différent, mais a rejeté l’idée que cela ait été du dépannage : "Nous pouvons en tirer un avantage global de performance en faisant ce que nous avons fait avec les pontons."

"Nous avons également eu la possibilité de tester cela lors du Grand Prix de Silverstone, pendant les trois semaines qui ont précédé Spa. Sinon, nous aurions dû nous précipiter pour faire des ajustements avant la fermeture ou avant le dernier des courses européennes pour y parvenir. Donc, il est peut-être un peu simpliste de dire que c’était du dépannage."

"Nous l’avons fait parce que cela présente un bénéfice global pour la voiture et pour notre temps au tour. Donc, toutes ces améliorations vont dans cette direction, plutôt que d’être un simple dépannage."