Aston Martin F1 doit-elle ’laisser partir’ Lance Stroll pour gagner ?

Ralf Schumacher pense que le principal problème chez Aston Martin F1 est actuellement Lance Stroll. Selon l’ancien pilote, le fils du propriétaire Lawrence Stroll doit quitter l’équipe si celle-ci veut avoir des ambitions de titre mondial.

"Si Lawrence Stroll veut vraiment devenir champion du monde, il doit laisser partir son fils" a déclaré Schumacher.

"La défaite 27-0 de Lance face à son coéquipier Fernando Alonso lors des qualifications en dit long."

"Le père doit choisir : suivre son instinct ou viser le succès. S’il est sérieux, il devra repenser complètement le duo de pilotes pour 2026. Je pense qu’il en est conscient, mais la décision est difficile à prendre pour lui."

Banni par l’équipe après des propos très critiques sur Stroll, Schumacher est revenu sur ses propos et pense que 2026 peut encore voir Lance au volant sans que cela ne pose problème.

"Je n’ai pas dit négligemment ce que j’ai dit lorsque j’ai déclaré que l’équipe Aston Martin devait trouver quelque chose de différent à long terme si elle voulait devenir championne du monde."

"C’est vrai, et je maintiens ce que j’ai dit. Le seul problème, c’est que malheureusement, la date est un peu erronée, ce n’est donc pas pour 2026, mais après 2026. Je pense sincèrement qu’Alonso et Stroll forment une combinaison solide, et c’est également une bonne combinaison pour la première année du nouveau règlement."

"Lance Stroll n’est certainement pas un mauvais pilote, mais si je regarde le bilan des qualifications, c’est clair, et ce n’est pas tout. C’est pourquoi je pense qu’après 2026, les cartes seront redistribuées, avec Adrian Newey dans l’équipe, et je pense qu’ils auront alors une chance vraiment réaliste."

"Et puis, je pense que Lawrence devra tirer une conclusion à un moment donné, peut-être que Lance progressera beaucoup mieux que prévu face à son nouveau coéquipier. Mais les chiffres et les résultats des qualifications sont clairs. Donc à partir de 2027, pas 2026."