Red Bull : Verstappen démarre bien à Barcelone, Tsunoda est perdu

Max Verstappen a plutôt bien démarré son week-end à Barcelone lors des Libres 1 et 2, en réussissant le même temps que Lando Norris.

Cela le classe à la 3e position, derrière Russell mais Oscar Piastri a été plus rapide de 3 dixièmes, ce qui démontre que McLaren a encore un gros potentiel.

"C’est toujours agréable d’être ici à Barcelone et de piloter sur ce circuit. Il faisait assez chaud aujourd’hui, surtout pour les pneus," commente Verstappen.

"Je pense que c’était un bon vendredi pour nous et je me sentais un peu plus à l’aise avec la voiture. Cependant, nous ne sommes pas encore au niveau souhaité, mais nous allons continuer à travailler dessus."

"Il y a toujours moyen de se remettre en question, d’optimiser nos performances et de gagner du temps. Bien sûr, chaque circuit est différent, mais nous progressons grâce aux réglages de la voiture. J’ai aussi eu des vendredis où les choses ne fonctionnaient pas, donc je dirais que c’est un peu plus positif."

Yuki Tsunoda admet ne pas comprendre sa performance du jour, 13e en Libres 2.

"La première journée en piste à Barcelone a été difficile."

"Pour cette première journée, par rapport aux autres Grands Prix, je me suis senti bien, j’ai fait de bons progrès entre les EL1 et les EL2, et je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle nous sommes lents."

"Nous devons travailler pour comprendre l’écart actuel avec Max, car je ne m’y attendais pas. Il est difficile de déterminer précisément nos limites et ce qui nous pose problème. Mon tour était bon aussi, si je prends en compte ce qui s’est passé en EL2. Je ne suis pas à 100 % mais ce n’était pas le rythme que j’attendais. C’est difficile de dire quelles sont les limites que j’ai en termes d’équilibre, on verra mais je suis en difficulté."

"Nous avons beaucoup de choses à débriefer ce soir, mais j’espère que nous pourrons renverser la situation demain et réaliser de bonnes qualifications."