Espagne, EL2 : Piastri confirme pour McLaren F1, de multiples stratégies en course ?

C’est l’heure de la deuxième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne de F1. Les équipes vont pouvoir tester de nouveau leurs ailerons en ayant des données récoltées pendant la première séance libre.

C’est en effet ce week-end que la directive technique sur la flexibilité des ailerons avant entre en oeuvre. La hiérarchie de la première séance n’a pas été perturbée, mais il faudra voir au fil du week-end les implications sur chacune des équipes.

La chaleur sera aussi un paramètre crucial, avec un asphalte qui tutoyait déjà les 50 degrés lors de la première séance libre. Il y a donc beaucoup d’enjeux ce week-end, en plus de la validation des évolutions apportées lors des dernières courses sur des circuits peu représentatifs.

16h51 : Et la température n’a pas faibli depuis les EL1 puisque l’air est à 31 degrés, tandis que la piste reste à 48 degrés.

16h56 : Chez Williams, Alex Albon retrouve sa voiture après l’avoir laissée à Victor Martins en EL1, tandis qu’Esteban Ocon revient dans la monoplace qu’a piloté Ryo Hirakawa ce matin.

17h00 : La séance est lancée !

17h03 : Les pilotes prennent la piste pour de nouveaux tours de reconnaissance et de validation des modifications effectuées depuis les EL1.

17h06 : Lando Norris signe la première référence en 1’13"636 en pneus mediums, et Oscar Piastri se place à trois dixièmes.

17h07 : Max Versrtappen s’intercale à un peu moins de trois dixièmes de Norris.

17h10 : Oliver Bearman sort de la piste et parvient à revenir sur l’asphalte après un tête-à-queue à haute vitesse. Mais c’est déjà une erreur pour celui dont le patron attend un week-end propre.

17h12 : L’ensemble du peloton roule en pneus mediums, et Andrea Kimi Antonelli s’est placé quatrième, tandis que Liam Lawson remonte en sixième position.

17h13 : George Russell prend la tête en 1’13"501, tandis qu’Alonso n’est pas content de retrouver devant lui la Ferrari de Charles Leclerc qui l’a gêné ce matin : "Voila le héros du jour devant moi. Mais ce n’est pas grave, le week-end est long. Et la saison est longue", a déclaré l’Espagnol, dans un message moitié menaçant, moitié passif agressif.

17h14 : Leclerc signe le septième chrono.

17h16 : Lance Stroll se plaint de sa voiture : "Elle est si mauvaise !", lance-t-il, avant de répondre "Regarde, juste, regarde" à son ingénieur qui lui demande des détails.

17h18 : Hadjar a été gêné par Franco Colapinto, et les commissaires ont noté l’incident.

17H20 : Chez Aston Martin, on change le baquet de Stroll. Leclerc remonte en cinquième place.

17h23 : Russell signe un temps en pneus tendres et améliore logiquement la mrque en 1’13"046 ! Antonelli améliore avec les mêmes gommes et se place deuxième à 0"252 de son équipier.

17h25 : Verstappen améliore en tendres et revient à 0"024 de Russell. Norris se place troisième avec le même chrono que Verstappen, au millième près !

17h28 : Leclerc se place quatrième, et Stroll 12e.

17h29 : Piastri met tout le monde d’accord en 1’12"760 !

17h31 : Les pilotes Racing Bulls en terminent de leur premier tour en pneus tendres. Lawson se place neuvième derrière Pierre Gasly, tandis que Hadjar améliore pour se placer neuvième à son tour, à peine un dixième plus vite que son équipier.

17h32 : Lewis Hamilton se plaint de son côté d’une voiture "inconduisible".

17h38 : Les pilotes reviennent progressivement à un travail sur les longs relais, à l’image de Verstappen qui vient de chausser de nouveau des pneus mediums.

17h39 : A la suite de sa petite frayeur du début de séance, Bearman n’a pas encore testé les pneus tendres et ressort avec.

17h43 : A noter que comme Verstappen et Norris, Albon et Stroll ont aussi un chrono identique.

17h46 : Tous les pilotes sont actuellement en piste, à l’exception de Verstappen et Ocon.

17h50 : A dix minutes de la fin de séance, on peut s’étonner du classement décevant des Williams, en 14e et 15e positions, et celui des Haas qui sont de nouveau en fond de classement, ne devançant que Colapinto.

17h54 : On voit de nombreux pilotes faire de longs relais en pneus tendres, ce qui laisse penser que les trois composés rentreront en jeu dans les stratégies dimanche, lors de la course !

18h00 : C’est la fin de ces EL2, et donc de la première journée du Grand Prix d’Espagne.

Après Norris en EL1, c’est Piastri qui termine en tête de la séance pour McLaren. Russell est deuxième devant Verstappen, Norris et Leclerc, déjà relégué à une demi-seconde. Il y a ensuite sept dixièmes entre le cinquième et le 17e !

Antonelli est sixième devant Alonso, Gasly et les Racing Bulls, puis Hamilton qui n’a pas été à l’aise avec sa Ferrari cet après-midi. Tsunoda est 13e devant les Williams, tandis qu’Ocon est 18e.