Mercedes F1 : Une journée ’chaotique’ pour Russell, ’compliquée’ pour Antonelli

George Russell apparait de nouveau comme le principal rival des McLaren en ce début de Grand Prix d’Arabie saoudite. Le pilote Mercedes F1 a su rester dans le sillage et dans le rythme de Lando Norirs et Oscar Piastri tout au long des EL2 et semble en mesure de s’approcher d’eux. Néanmoins, il n’a pas eu un ressenti très positif.

"La journée a été un peu chaotique de notre côté. Nous n’avons pas réussi à boucler beaucoup de tours propres, à cause du trafic et de quelques tentatives où nous n’avons pas géré les pneus correctement. Nous avons essayé différentes choses sur les deux voitures, ce qui a été un précieux apprentissage pour Kimi et moi. Je pense que nous avons trouvé la direction à prendre."

"Nous étions probablement plus forts en EL1 qu’en EL2 au final. Nous n’avons pas vraiment progressé comme nous l’espérions avec la voiture, mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que nous ne puissions améliorer ce soir pour revenir plus forts pour les qualifications demain."

"C’est dommage de ne pas avoir pu collecter plus de données des longs relais à cause du drapeau rouge en EL2, mais tout le monde est dans le même bateau. Il est clair que McLaren semblait avoir l’avantage, mais j’espère que nous pourrons à nouveau nous battre pour la victoire avant le week-end."

Andrea Kimi Antonelli était un peu plus loin dans le classement ce vendredi, mais le pilote italien a surtout veillé à ne pas faire d’erreur, pour sa première sortie dans une Formule 1 sur le piégeux circuit de Djeddah.

"La journée a été assez compliquée aujourd’hui. Il a été difficile d’enchaîner de nombreux tours propres, mais je suis satisfait de ce que nous avons accompli. Nous avons travaillé sur de nombreux détails et j’ai pu prendre confiance en piste. C’est un circuit qui exige beaucoup de confiance à haute vitesse et qui nécessite de rapprocher la voiture des murs. Globalement, c’était positif, même si je me suis un peu trop approché du mur à la sortie du dernier virage lors de mon dernier tour avec les pneus tendres en EL2."

"J’attends la suite du week-end avec impatience. Le résultat s’annonce assez serré avec beaucoup de nos concurrents derrière McLaren. Nous ne connaissons pas les charges de carburant et les modes moteur des autres, nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes. Nous allons travailler dur pour analyser les données cette nuit et espérer revenir plus forts demain."