Honda F1 prépare une riposte en deux temps pour 2027

Honda traverse une première saison particulièrement difficile avec Aston Martin F1, mais le constructeur japonais assure que les changements annoncés à la tête de sa division compétition n’ont aucun lien avec ses contre-performances en Formule 1. Dans le même temps, Honda prépare déjà sa riposte pour 2027, avec deux évolutions majeures de son groupe propulseur destinées à réduire l’écart avec les meilleurs motoristes. La priorité est clairement identifiée : améliorer les performances du moteur à combustion interne.

Les difficultés de Honda depuis son retour en tant que partenaire moteur d’Aston Martin ont placé le constructeur japonais sous une pression croissante. Alors que son groupe propulseur peine à rivaliser avec ceux de ses concurrents, une importante réorganisation de la direction de Honda Racing Corporation (HRC) a été annoncée pour le début de l’année 2027.

Koji Watanabe quittera ainsi ses fonctions de président de HRC le 1er janvier prochain, date à laquelle Keiichi Yasuda prendra sa succession. Cette transition intervient dans le cadre d’un remaniement plus large, qui concerne également les activités liées au développement du groupe propulseur de Formule 1.

Compte tenu des résultats décevants enregistrés cette saison, ce changement pourrait apparaître comme une conséquence directe des difficultés du programme Aston Martin-Honda.

Watanabe assure pourtant que les deux événements ne sont pas liés. Selon lui, la décision de modifier la direction de Honda Racing Corporation avait été prise bien avant les premières difficultés rencontrées avec Aston Martin.

"J’avais déjà été informé officieusement de ce changement entre l’automne et la fin de l’année dernière," a-t-il expliqué.

"Autrement dit, c’était à une époque où nous étions encore partenaires de Red Bull. Donc, compte tenu du calendrier, je ne démissionne pas pour assumer la responsabilité des mauvaises performances de cette année."

Le constructeur avait initialement envisagé d’effectuer cette transition au moment de la fin de sa collaboration avec Red Bull. Il avait finalement été décidé que Watanabe resterait en fonction pendant la première saison du nouveau partenariat avec Aston Martin, afin d’accompagner cette période de transition particulièrement importante pour les activités de Honda en Formule 1.

Son départ au 1er janvier 2027 correspond donc, selon ses explications, à une réorganisation planifiée de longue date plutôt qu’à une réaction aux difficultés techniques rencontrées cette saison.

Honda prépare une première grosse évolution dès l’ouverture de 2027

Au-delà des changements de direction, Honda travaille déjà sur un programme de développement nettement plus ambitieux pour la saison prochaine. Le constructeur japonais entend réduire son retard sur les motoristes de référence et prévoit d’introduire plusieurs évolutions importantes de son groupe propulseur.

Shintaro Orihara, responsable des opérations de Honda en piste, a détaillé cette stratégie. L’objectif est de franchir une première étape significative dès le Grand Prix d’ouverture de la saison 2027.

"Nous devons franchir une étape pour réduire l’écart avec les équipes de tête," a reconnu Orihara.

"Notre objectif est d’apporter une évolution pour la première course. Mais lors de cette première course, nous ne serons pas encore au sommet."

Honda ne s’attend donc pas à effacer l’intégralité de son déficit de performance pendant l’intersaison. Le motoriste japonais prévoit également une deuxième évolution importante aux alentours de la huitième course de la saison 2027.

Cette étape doit s’inscrire dans le cadre du mécanisme ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) mis en place par la FIA, qui permet aux motoristes accusant un retard de performance de bénéficier d’opportunités supplémentaires de développement et d’évolution.

Orihara explique que cette stratégie correspond également aux ambitions exprimées par Adrian Newey, figure centrale du projet technique d’Aston Martin.

"Comme l’a dit Adrian Newey en conférence de presse à Austin, notre objectif est d’apporter une autre évolution majeure au milieu de la saison. Disons aux alentours de la huitième course."

"Cette deuxième étape doit permettre de poursuivre le rapprochement avec les meilleurs groupes propulseurs du plateau. Nous comptons sur un développement en plusieurs phases."

"La réussite de cette stratégie dépend de la capacité à identifier et à corriger les principales faiblesses du moteur actuel et nous en avons maintenant une image très claire."

Sur ce point, Honda ne cherche pas à masquer l’origine de ses difficultés. Shintaro Orihara reconnaît que le principal déficit de performance se situe au niveau du moteurthermique, l’une des deux composantes majeures des groupes propulseurs introduits en 2026.

Alors que la nouvelle réglementation a considérablement renforcé la contribution de la partie électrique, le rendement et les performances du moteur thermique restent déterminants pour la compétitivité globale.

C’est donc sur cet élément que Honda entend concentrer une partie importante de ses efforts de développement.

"Notre point faible, c’est la combustion, et nous travaillons dur pour l’améliorer," a expliqué Orihara.

"Particulièrement sur le moteur de l’année prochaine, parce que les performances du moteur seront plus importantes par rapport à cette année, avec 58 % de thermique au lieu de 50 %. C’est donc un point essentiel."