Red Bull prise au piège : pourquoi Verstappen et Hadjar sont partis avec une batterie vide

Le début de saison 2026 de Red Bull au Grand Prix d’Australie a été marqué par une situation inattendue : ses deux pilotes se sont élancés avec une batterie vide au moment de l’extinction des feux.

Laurent Mekies a levé le voile sur cet étonnant problème survenu à Melbourne, alors que la gestion de l’énergie est devenue un élément central avec les nouvelles unités de puissance introduites cette saison. Entre récupération et déploiement d’énergie, les pilotes doivent désormais jongler avec des stratégies complexes pour maximiser la performance au tour.

Isack Hadjar était la meilleure Red Bull sur la grille, en troisième position, mais il a rapidement perdu deux places dans le premier tour, cédant face à Arvid Lindblad et Lewis Hamilton. Si Max Verstappen est parvenu à gagner des positions lors de cette première boucle, les deux pilotes de l’équipe avaient en réalité pris le départ avec une batterie complètement vide.

Interrogé sur cette situation pour le moins inhabituelle, Mekies a d’abord plaisanté : "Nous pensions que ce serait plus amusant – nous ne sommes simplement pas sûrs de leur dire ou non !"

Avant de confirmer la réalité du problème.

"Malheureusement, c’est vrai : ils ont tous les deux commencé la course sans batterie."

"C’est notre responsabilité d’éviter de nous retrouver dans cette situation. Nous avons été piégés par certaines limitations de la manière dont il est possible de charger et de décharger la batterie pendant le tour de formation."

Et si Red Bull a été la seule équipe à se retrouver dans cette configuration extrême, Mekies ne cherche pas d’excuse.

"Si nous sommes les seuls à avoir été piégés par cela, cela signifie que nous n’avons pas fait du très bon travail. Mais j’ai entendu d’autres pilotes dire qu’ils n’ont pas réussi à charger totalement leur batterie non plus."

Selon Mekies, la façon dont les pilotes doivent préparer leurs voitures lors du tour de formation a largement contribué à vider la batterie avant même le départ.

Pour amener pneus et freins à la bonne température, les pilotes ont multiplié les phases d’accélération et de freinage, ce qui a entraîné une consommation importante d’énergie.

"C’est comme ça. Avec les comportements inhabituels que les pilotes doivent adopter lors du tour de formation – accélération, freinage, accélération, freinage – pour chauffer les freins et les pneus, nous avons fini par nous retrouver dans une situation où nous n’avons pas pu atteindre le bon niveau de charge pour le départ."

Résultat : la batterie a dû être rechargée une fois lancée en course.

"Nous avons dû reconstruire ce niveau de batterie au cours du premier tour, ce qui n’était évidemment pas très agréable et a laissé nos pilotes vulnérables."

L’ambiance reste néanmoins positive dans le camp Red Bull après ce premier week-end de la saison.

"Le sentiment dominant est que nous avons confirmé que nous sommes dans la lutte."

Le Français n’a pas souhaité chiffrer l’écart avec Mercedes comme Andrea Stella, le patron de McLaren, qui l’a évalué entre une demi-seconde et une seconde pour son équipe.

"Nous sommes très fiers de tout le monde à Milton Keynes pour le travail accompli ces trois dernières années et pour le travail réalisé en préparation de cette saison, qui nous permet d’être dans la lutte dès la première course."

"Je pense que c’est un énorme accomplissement. Avons-nous l’ambition et l’obligation de faire mieux ? Oui. Mais le point de départ est que nous nous battions ici."

"Troisième hier, de la 20e à la 6e place aujourd’hui. Nous pensons que nous serons dans la lutte en Chine et ensuite commencera la course au développement."

"Être dans le top quatre est le bon point de départ compte tenu de l’état d’avancement du projet."

"Nous avons l’ambition et l’obligation de viser plus haut. Nous devons développer plus vite que nos concurrents."