Envol raté, remontée solide : Antonelli analyse son GP d’Australie

Andrea Kimi Antonelli est passé par toutes les émotions durant ce week-end de Grand Prix : crash en EL3, participation in extremis aux qualifications, 2e place sur la grille, envol totalement raté, et finalement une 2e place à l’arrivée… !

Le week-end de l’Italien était erratique mais les faits sont là : il commence la saison par une solide 2e place (son 4e podium en carrière). De surcroît son rythme de course était très bon et même proche de George Russell : peut-être pourra-t-il ainsi inquiéter son coéquipier cette année dans la lutte pour le titre.

Après un départ à ce point raté (7e place au premier tour), Andrea Kimi Antonelli escomptait-il finir la course à la 2e place ?

« Eh bien, je ne savais pas vraiment, pour être honnête, mais évidemment le rythme de la voiture était très fort et le mien était fort aussi. »

« Je me sentais très, très bien dans le premier relais. Ensuite, sur les pneus durs, j’ai commencé à avoir du graining très tôt et j’ai eu des moments un peu difficiles, mais ensuite, à la fin, le rythme est revenu. »

Comment expliquer un envol loupé d’Andrea Kimi Antonelli, même par rapport à son coéquipier ?

« Le départ a changé la donne. C’était évidemment très stressant parce que je n’avais pas de puissance à la sortie du dernier virage avant le départ, donc la voiture ne répondait à aucune commande et c’était très stressant. Le départ a été mauvais, très mauvais, et j’ai juste perdu beaucoup de places et je me suis retrouvé à devoir remonter le peloton. »

« Mais la voiture était très performante. C’était très amusant à la fin, et oui, l’équipe a fait un travail incroyable parce que je pense que le résultat d’aujourd’hui est aussi dû, vous savez, principalement aux mécaniciens pour le travail incroyable qu’ils ont fait hier après les EL3. »

« Donc oui, c’était vraiment une bonne fin de week-end et maintenant nous allons nous concentrer sur la Chine. »

Quelles leçons Andrea Kimi Antonelli retire-t-il de ce premier Grand Prix ? Mercedes F1 n’est-elle pas plus que jamais favorite, même si Ferrari a pu inquiéter l’équipe allemande en début d’épreuve ?

« Pour tout le monde, cela a été un apprentissage massif. Pour la première fois, nous avons vraiment fait la course, nous avons fait le premier vrai week-end. »

« Bien sûr, vous savez, nous avons fait beaucoup d’essais, mais les essais sont une chose et un week-end de course est complètement différent. »

À Shanghai, Andrea Kimi Antonelli s’attend à un Grand Prix moins casse-tête pour la gestion de l’énergie et de l’unité de puissance… mais Ferrari ne devrait-elle pas être plus proche de Mercedes F1 sur un circuit moins typé moteur ?

« Shanghai va être important pour être directement au point avec le déploiement de l’énergie, avec tout, car évidemment nous n’aurons qu’une seule séance d’essais libres et ensuite nous passerons aux qualifications. »

« Mais cela devrait être une course beaucoup plus simple en termes de gestion et de déploiement de l’énergie. Cette course [à Melbourne] était très probablement la plus difficile pour commencer la saison parce qu’elle est tellement exigeante sur l’énergie avec tant de lignes droites les unes après les autres. »

« Donc oui, mais je pense que ce fut un apprentissage massif pour nous, les pilotes, pour l’équipe, et aussi pour l’équipe afin de comprendre dans quelle direction pousser le développement de la voiture parce que, vous savez, cette année, le rythme de développement va être énorme et il sera important de ne faire aucun faux pas car la situation peut basculer très rapidement. »

