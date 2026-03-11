Red Bull pourrait avoir un ’problème’ de dégradation des pneus en Chine

Max Verstappen a révélé que la dégradation des pneumatiques a été un problème pour Red Bull lors de la manche d’ouverture de la campagne en Australie. Le quadruple champion a également noté que l’écurie basée à Milton Keynes pourrait subir des effets similaires ce week-end en Chine.

Red Bull a connu une première manche mitigée à Melbourne, en étant en retrait des top teams, avec une fiabilité imparfaite, mais malgré tout un tout nouveau moteur conçu par Red Bull Powertrains et Ford qui est déjà dans le coup.

"C’était bien de reprendre la course et il était prometteur de nous voir effectuer une belle remontée. L’équipe a fait un excellent travail pour en arriver là, mais il reste encore beaucoup à faire et beaucoup d’enseignements à tirer de cette course" a déclaré Verstappen.

"Nous avons été particulièrement impactés par la dégradation des pneus à Melbourne, ce qui peut également être un problème sur ce circuit de Shanghai, et le déploiement [d’énergie] est aussi un point que nous pouvons examiner."

"Nous allons continuer à collecter des données et à travailler sur l’amélioration de la voiture, nous sommes toujours en phase d’apprentissage et nous voulons aborder cette semaine en étant davantage dans la lutte."

"C’est un week-end de Sprint, nous aurons donc moins de temps pour travailler sur les réglages de la monoplace, nous devons donc nous assurer d’être performants dès le départ. Le circuit est assez unique, avec un tracé exigeant et une variété de virages différents, mais offrant de nombreuses opportunités de dépassement."

Isack Hadjar veut rebondir après un abandon sur panne mécanique en course : "Faire mes débuts pour l’équipe à Melbourne a été un moment spécial pour moi et la journée de samedi a été le départ parfait. Malheureusement, le week-end ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions, mais nous sommes motivés à revenir plus forts cette semaine à Shanghai."

"Je veux réaliser une belle performance tout au long du week-end et continuer à me mesurer aux meilleurs. Avec un week-end de Sprint, vous avez encore plus d’opportunités de réaliser de solides performances et c’est ce que je vais m’efforcer de faire."