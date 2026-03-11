Ferrari a ’des tonnes de choses à améliorer’ mais le format Sprint offre un nouveau défi

Quelques jours seulement après l’ouverture de la saison à Melbourne, la F1 se rend en Chine pour la deuxième manche. Il s’agit du premier week-end de Sprint de l’année, le tout premier avec cette nouvelle génération de voitures, ce qui va animer le planning du week-end.

Par conséquent, chaque séance à Shanghai sera l’occasion d’améliorer la compréhension du package, et notamment le fameux aileron Macarena que la Scuderia prévoit d’amener pour la première fois en course, comme l’explique Fred Vasseur, le directeur de Ferrari.

"Le Grand Prix de Chine suit de près celui de Melbourne et représente un défi différent à bien des égards. Comme il s’agit d’un week-end de Sprint, nous avons beaucoup moins de temps pour travailler sur les voitures, ce qui signifie que le travail effectué à Maranello et sur le simulateur revêt une importance encore plus grande" a déclaré Vasseur.

"Ce n’est que le début d’une nouvelle ère pour la Formule 1, avec des voitures très différentes de celles que nous avons pilotées ces dernières années. Cela signifie que chaque séance est l’occasion d’en apprendre davantage sur leur gestion, en termes de réglages et d’énergie. Il y a eu des signes encourageants en Australie, mais le niveau est très élevé et il reste encore beaucoup de travail à faire."

"C’est une bonne chose d’avoir deux voitures qui se battent également en tête. Nous savons que nous avons une très longue liste d’améliorations à apporter. C’est vrai pour nous, mais c’est vrai pour tout le monde sur la grille. Mais nous devons travailler tous ensemble, pour aller de l’avant tous ensemble."

"Nous savons que nous avons des tonnes de choses à améliorer : la stratégie, le moteur, le châssis, les pneus, tout. À Shanghai, notre objectif est de continuer à progresser, de collecter des données, de rester concentrés et de passer un week-end sans encombre du début à la fin."

Lewis Hamilton sera satisfait de l’arrivée de ce nouvel aileron arrière, lui qui était frustré de manquer de vitesse de pointe en Australie : "Nous devons simplement continuer à pousser, apporter des améliorations et poursuivre notre développement."

"Je sais que l’équipe travaille d’arrache-pied pour que nous puissions être compétitifs. Nous devons analyser nos points faibles. Il semble que nous perdons du terrain en ligne droite, car je pense que nous sommes aussi rapides qu’eux dans les virages."

"La voiture est bonne, nous devons simplement voir. Ils ont un avantage en vitesse de pointe. C’est quelque chose que nous devons comprendre, mais je ne doute pas que nous puissions y arriver. Lors de la prochaine course, je sais où nous devons nous améliorer, nous pourrions nous battre pour le podium à l’avenir."