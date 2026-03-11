Mercedes F1 a ’bien surmonté’ les défis de 2026 à Melbourne mais veut ’s’améliorer’ en Chine

Le Grand Prix d’Australie 2026 a marqué l’entrée de la Formule 1 dans une toute nouvelle ère technique, qui a réussi à Mercedes F1. L’écurie a signé le doublé en qualifications et en course, et se lance du mieux possible dans ce nouveau chapitre.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe, veut toutefois continuer d’afficher une certaine prudence, conscient que le développement et sa réussite seront plus importants que les performances affichées lors des premières courses.

"Melbourne a été un premier week-end de course intense sous ces nouvelles réglementations, et riche en émotions. Comme toujours lors d’un changement majeur, il y a des points à ajuster et à améliorer, ainsi qu’une certaine négativité à surmonter, mais cela fait normalement partie du processus" a déclaré Wolff.

"Il est crucial que nous restions à l’écoute des fans et que nous comprenions ce qui est important pour eux. Il y a eu beaucoup de batailles dans le peloton, les pilotes étant mis au défi de tirer le meilleur parti de leurs voitures."

"À mesure que les équipes accumuleront des connaissances et que le peloton se resserrera, je suis convaincu que cela ne fera que s’améliorer. Notre objectif est de fournir le travail nécessaire pour être dans cette lutte."

"Nous avons dû relever plusieurs défis en Australie, ce qui était prévisible avec des voitures aussi novatrices. L’équipe les a bien gérés et les a surmontés pour obtenir le résultat que nous souhaitions. Nous en sommes repartis avec de nombreux enseignements et des domaines à améliorer, ce que nous chercherons à faire en Chine."

"Comme il s’agit d’un week-end de Sprint avec seulement une heure d’essais libres, il sera encore plus difficile de bien régler la voiture avant la première séance compétitive. Nous avons vu une bataille serrée à l’avant avec Ferrari le week-end dernier, et plusieurs autres équipes n’ont pas encore montré tout leur potentiel."

"Nous savons donc que nous nous préparons à une véritable bataille. J’espère qu’en tant que sport, nous pourrons offrir un autre beau spectacle ce week-end. La F1 continue de se renforcer partout dans le monde, et la Chine ne fait pas exception."

"Nous avons vu des foules formidables et un immense intérêt depuis notre retour à Shanghai en 2024. C’est un pays important, tant pour notre sport que pour Mercedes en tant que constructeur automobile, et nous avons hâte d’y courir pendant de nombreuses années encore."

Frederik Vesti, le réserviste de Mercedes, apporte des précisions sur le défi technique que représente le circuit de Shanghai : "Le Grand Prix de Chine sera passionnant ! Le tracé du circuit est très différent de celui de Melbourne, et l’aborder dans le cadre d’un week-end de Sprint ne fait qu’ajouter à l’excitation."

"Avec une seule séance d’essais avant les qualifications, chaque tour devient crucial. Cela rend mon rôle encore plus important pour aider George et Kimi à arriver aussi préparés et confiants que possible."

"Shanghai est un circuit incroyable, des virages rapides et fluides, des sections à haute vitesse et un tracé qui encourage vraiment les dépassements et les courses stratégiques. C’est un endroit où les petits détails peuvent faire une grande différence, et c’est exactement le genre d’environnement dans lequel nous aimons travailler."