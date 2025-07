Red Bull exige la constance des commissaires après le ’choc’ de Silverstone

Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, a exigé « plus de constance » de la part des commissaires de F1, suite à la pénalité infligée à Oscar Piastri au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le leader du championnat a écopé d’une pénalité de 10 secondes et de deux points de pénalité pour son freinage et sa conduite erratique avant le redémarrage de la course à Silverstone après une deuxième intervention de la voiture de sécurité.

La victoire a été perdue pour Piastri, qui a finalement été remportée par son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. Max Verstappen était en lutte pour la victoire, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un demi tête-à-queue lors du même redémarrage.

Bien que Marko n’ait pas contesté la pénalité infligée à Piastri, il a appelé à la cohérence face à des incidents similaires. L’Autrichien a évidemment en tête ce que Russell a fait au Canada avec, là encore, Verstappen derrière lui.

"Un choc à Silverstone : la pénalité de 10 secondes infligée à Piastri," estime Marko, qui a repris la communication de Red Bull Racing jusqu’à nouvel ordre.

"Ce n’est pas la première fois que nous assistons à une scène aussi choquante derrière la voiture de sécurité."

"Je pense que la pénalité était acceptable compte tenu du contexte, mais nous aurions aimé que les commissaires de course fassent preuve d’un peu plus de constance dans leur jugement."

"Les fans voient qu’une situation similaire impliquant Russell au Canada ne méritait pas une pénalité, mais celle de Piastri en Angleterre si. Ils ne le comprennent pas, et honnêtement, nous non plus."

"Au final, la 5e place est revenue à Max à Silverstone, une semaine seulement avant l’abandon en Autriche suite à la collision au départ avec Antonelli."

"Cela ne facilite pas la tâche de Max pour défendre son titre, mais nous sommes loin de l’abandonner."