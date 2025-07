Stella : Nous sommes responsables de l’héritage de McLaren F1

Andrea Stella sait qu’il a une grande responsabilité en tant que team principal de McLaren F1. En plus d’avoir ramené l’équipe au succès et de vouloir le poursuivre cette année et la prochaine, il pense que le plus important lorsqu’on dirige le team de Woking est de préserver un héritage.

"Un mot très, très important pour moi, personnellement et pour l’équipe de Formule 1 McLaren, c’est l’héritage. L’héritage, c’est-à-dire que nous poursuivons le travail que de grandes personnes ont commencé avant nous" a déclaré Stella.

"Bruce McLaren, Ayrton Senna et Alain Prost, tous les succès et les trophées que nous avons dans l’armoire du MTC à Woking, sont si importants pour nous. Nous nous sentons privilégiés" poursuit-il, avant d’expliquer ce que ça représente pour lui.

"Nous nous sentons responsables de la transmission de cet héritage et, pour nous, c’est un moment incroyable quand nous voyons que nous sommes capables d’ajouter des trophées à l’armoire, et nous avons ajouté tellement de trophées récemment que nous devrons agrandir l’armoire, nous devrons faire une armoire plus grande.

"C’est donc une chose qui, pour moi personnellement, est une grande joie, de penser que nous contribuons à l’héritage et que l’intention, l’objectif, la mission sont très clairs. Nous voulons continuer à ajouter de nombreux trophées à l’armoire. Nous voulons continuer à ajouter des succès à l’héritage de McLaren pour les années à venir. Telle est notre mission."