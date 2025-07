Comment Norris a fait de son anxiété une force

Lando Norris est du genre à exposer sa santé mentale en public, parlant ouvertement de ses forces comme de ses faiblesses.

Le pilote McLaren F1 a révélé être quelqu’un d’assez anxieux par le passé et il a travaillé sur ce point afin d’en faire une force, alors qu’il vise son premier titre en Formule 1.

Avec huit points de retard sur Oscar Piastri, le Britannique est revenu sur son équipier grâce à deux victoires successives en Autriche et en Grande-Bretagne.

"Je pense qu’on s’habitue tellement à la normalité, qu’on s’habitue à se réveiller un dimanche en sachant que c’est le jour de la course. Je me souviens que, pendant mes deux premières années en Formule 1, je me réveillais un dimanche et je me disais : ’Oh mon Dieu !’."

"On est un peu excité, nerveux… On ne sait pas ce qui va se passer, car il y a beaucoup de situations nouvelles."

Six ans après ses débuts, il le reconnait : "Il y a encore des moments où je suis évidemment plus anxieux, plus nerveux, et puis je ne me sens peut-être pas aussi à l’aise, ni aussi confiant, mais il faut savoir reconnaître ces moments et les transformer en excitation."

"C’est ce que j’ai appris à faire. Et l’excitation se transforme alors en confiance lorsqu’on a un bon plan en place."

"Savoir transformer les différentes situations en situations positives est vraiment essentiel."