Red Bull est-elle devenue la 10e et dernière équipe en F1 ?

Bernie Collins, l’ancienne stratège d’Aston Martin F1, n’y va pas par quatre chemins dans l’analyse des difficultés de Red Bull Racing.

Selon elle, l’équipe est devenue tellement dépendante de Max Verstappen que son véritable niveau ne peut se situer sans le Néerlandais au volant.

Et la RB21, si difficile à piloter pour un autre que lui, est aujourd’hui la 10e monoplace du plateau, la dernière donc, avec comme référence les performances de Liam Lawson. Alors que la RB20 était encore la 4e l’an dernier, avec Sergio Perez en point de repère.

Cette analyse sera bien entendu à réévaluer avec les performances de Yuki Tsunoda à partir du Grand Prix du Japon.

"Max est très, très fort. Il tire le meilleur parti de la voiture, il boucle un tour quand ça compte."

"Il commet très rarement des erreurs. Il surpasse généralement ceux qui commettent des erreurs en qualifications, il réalise le meilleur tour quand ça compte, et même en course, quand ça compte, il parvient à s’en sortir."

"Je pense que les difficultés rencontrées par l’équipe… et c’était une interview très intéressante, à mon avis, avec Christian Horner, récemment. Il a encouragé Max à s’investir dans le développement de l’équipe. Il a déclaré que l’équipe avait suivi les directives de son pilote le plus rapide pour développer la voiture, et maintenant ils ont une voiture assez difficile à piloter, que beaucoup d’autres ne peuvent pas maîtriser tant elle est nerveuse."

"Avec le recul, Liam aurait peut-être profité des caractéristiques de la voiture en pilotant davantage cette Red Bull, mais elle est très différente de la Racing Bulls."

"Les performances de Liam au volant de la Racing Bulls n’étaient pas sans rappeler celles de Tsunoda, par exemple, mais quand il se qualifie 20e sur la grille, la Racing Bulls semble plus rapide. Même Max a déclaré qu’il serait plus rapide au volant d’une Racing Bulls."

"Je pense qu’ils sont en grande difficulté. Ils auraient dû se pencher sur les jeunes talents et se demander : ’Qui a le meilleur talent pour gérer un équilibre aérodynamique porté sur l’avant ?’"

"Ils devraient donc se concentrer sur ceux de leurs jeunes pilotes qui se rapprochent le plus de ce profil. Ce sont eux qui auront le plus de succès. Ils auraient peut-être dû les mettre tous dans une vieille Red Bull pendant une journée et se demander : ’Bon, qui peut faire le meilleur temps au tour avec cette voiture avec un maximum sur le train avant ?’ C’est un critère de réussite qui devient essentiel."

"Parce que si Max part ou ne se peut pas faire une course, ils sont actuellement la 10e équipe la plus rapide. Et j’ai été critiqué l’année dernière pour avoir dit, lorsque Checo [Sergio Perez] était là, que si Max ne se présentait pas à une course, ils étaient la quatrième équipe la plus rapide. Mais à l’heure actuelle, ils sont 10e. On verra ce que Yuki pourra faire pour faire remonter cela ou non."

"Votre classement au championnat des constructeurs est basé sur les deux voitures. C’est ainsi que vos employés perçoivent leurs primes."

"Cela va commencer à devenir très préjudiciable au sein de cette équipe s’ils visent la quatrième ou la cinquième place, ou peu importe où ils finiront au classement des constructeurs s’ils n’arrivent pas à faire fonctionner le pilote dan leur deuxième baquet."

"Sans primes, les employés vont voir ailleurs, surtout les meilleurs."