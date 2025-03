McLaren F1 a bien dû corriger son aileron arrière pour les tests FIA

McLaren F1 a affirmé à Shanghai, lors du Grand Prix de Chine, qu’elle n’avait pas eu à modifier son aileron arrière pour se conformer aux nouvelles tolérances de déformation.

Mais c’est une affirmation fausse selon la FIA et Nikolas Tombazis, le directeur des monoplaces.

Selon lui, la MCL39 n’aurait pas pu passer le nouveau test de charge appliqué en Chine sans être en infraction avec la nouvelle directive technique.

La FIA a en effet mesuré un écartement allant jusqu’à 2 mm sur l’aileron utilisé en Australie, à Melbourne, lors de la première manche de la saison.

Pour la 2e manche, la tolérance a été réduite à 0,75 mm, avant de passer à 0,5 mm à partir de Suzuka.

Plusieurs modifications ont été constatées par la FIA, notamment une rigidification de l’aile supérieure.

Les données ont d’ailleurs prouvé une baisse de la vitesse de pointe relative à ses concurrents en Chine par rapport à l’Australie.

"Certaines équipes étaient déjà OK avec les nouveaux tests de conformité en Australie, mais je pense que quatre ou cinq ne l’étaient pas et ont dû prendre des mesures," confie Tombazis.

Interrogé sur McLaren en particulier, qui aurait laissé entendre qu’elle respectait la nouvelle tolérance de 0,75 mm pour l’espacement des fentes en Australie et n’aurait donc rien eu à modifier, Tombazis a déclaré : "Je ne me souviens pas du nombre exact de McLaren, et je ne veux pas parler des équipes, mais je ne suis pas sûr que ce soit moins de 0,75 mm..."

En d’autres termes, McLaren était hors des clous de la nouvelle tolérance et a bien dû modifier son aileron ou, au moins, son fonctionnement. Ce qui expliquerait pourquoi McLaren a joué avec les mots selon Tombazis.

"Nous avons constaté une corrélation assez claire entre la déflexion mesurée par le test FIA et celle observée avec les caméras embarquées," reprend-il.

"Les équipes qui présentaient un phénomène important, celui que nous avons mesuré en Australie, ont réussi les tests en Australie, mais elles n’auraient pas réussi ce test [en Chine] si elles n’avaient pas pris de mesures."

Si les nouveaux tests introduits en Chine semblent atténuer les effets mini-DRS, Tombazis a déclaré que la FIA continuerait de surveiller si d’autres points nécessitaient d’être examinés au cours de la saison.

Interrogé sur sa confiance quant à la clôture du dossier, il a répondu : "Confiant est probablement un grand mot, mais j’espère que cela suffira pour cette fois."