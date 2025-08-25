Norris met ses progrès sur le compte de sa faculté à se ressaisir

Lando Norris estime que sa capacité à s’améliorer dans les moments difficiles a été un pilier essentiel pour redresser la situation dans sa lutte pour le titre face à son équipier, Oscar Piastri

À l’approche de la reprise de la F1 ce week-end aux Pays-Bas, Norris compte neuf points de retard sur Piastri et se trouve sur un très bon élan, remportant trois des quatre dernières courses.

Depuis Monaco, il en a même gagné quatre et signé deux deuxièmes places. Son seul échec lors de cette série remonte au Canada, lors d’un accrochage avec Piastri.

Norris a longuement évoqué ses difficultés avec la McLaren en début d’année, mais une légère amélioration de la suspension avant au Canada a amélioré son feeling.

Plus tôt dans l’année, Norris a commis u, le laissant hors de position. Cependant, Norris a expliqué qu’il surmontait désormais mieux ce genre d’adversité.

"Il y a toujours des situations différentes, des moments différents en cours de route. J’ai commis une erreur lors des qualifications à Bahreïn, puis j’ai eu un accident en Arabie Saoudite."

"Même si, en tant que pilote, je me sens meilleur que l’année dernière, cela ne signifie pas que je fais toujours mieux, car la voiture est très différente."

"Cette année, j’ai eu des moments difficiles avec la voiture et j’ai eu du mal à la comprendre, car oui, c’est toujours une McLaren, mais son comportement est assez différent des années précédentes."

"Je voulais juste m’adapter, faire avec, et j’ai dû faire mieux pour retrouver ma vitesse de pointe, ce que j’ai réussi à faire et même à améliorer sur les dernières courses."

"Ma capacité à progresser dans les moments difficiles s’est améliorée, ainsi que dans certaines difficultés rencontrées le week-end, voire sur une séance."

"Autrement dit, pour chacun, il y aura des petites choses en cours de route qui constituent une nouvelle expérience ou auxquelles on ne s’attendait pas et qu’on aimerait maîtriser."