McLaren F1 amène son aileron H-Wing à Monza et veut capitaliser sur sa dynamique

McLaren F1 se rend ce week-end sur le temple de la vitesse à Monza pour le Grand Prix d’Italie, après deux victoires consécutives en Hongrie et aux Pays-Bas. Ces résultats ont souligné les progrès positifs réalisés avec la MCL40 et récompensé le travail acharné de l’équipe pour apporter des évolutions, mais le Grand Prix d’Italie présente un défi très différent ce week-end et la vérité des deux dernières manches pourrait ne pas s’appliquer ici.

Les exigences uniques de Monza en matière d’appui réduit signifient que la hiérarchie pourrait être très différente. Mais même si la MCL40 ne dispose pas forcément du package le plus rapide ce week-end, l’équipe cherchera à s’appuyer sur sa dynamique récente et à continuer à maintenir ses espoirs de titres mondiaux en vie.

Outre la recherche de préparation, le développement se poursuit et le team apportera quelques évolutions aérodynamiques mineures à Monza, disponibles dès vendredi sur les deux voitures. En plus de cela, l’équipe prévoit d’utiliser des pièces précédemment déclarées qui sont spécifiques à une configuration de piste rapide, ainsi que d’introduire définitivement son aileron rotatif.

Celui-ci sera baptisé H-Wing, en hommage au F-Duct de la voiture de 2010. Celui-ci tirait son nom du F d’un sponsor présent à l’endroit de son ouverture, et le H-Wing provient de Etihad, un sponsor qui se situe sur le côté où est installé son mécanisme.

McLaren dit que sa livrée évoluera pour célébrer l’anniversaire de son engagement avec le sponsor OKX, mais la décoration présentée (photo en haut) est quasiment la même que celle de Zandvoort, à l’exception d’un effet graphique autour d’OKX et d’un semblant de code-barres sur l’aileron arrière.

Le team dit que l’inspiration provient d’anciennes livrées spéciales, mais on aimerait bien savoir où cette inspiration se traduit ! Les pilotes arboreront des combinaisons entièrement noires à cette occasion.

"Nous arrivons à Monza après deux victoires consécutives, et cela a été formidable pour tout le monde dans l’équipe de voir les progrès que nous avons réalisés cette saison récompensés sur la piste. Gagner à nouveau a été une sensation fantastique et a renforcé la motivation de toute l’équipe pour continuer à pousser" a déclaré Houldey.

"Nous savons que nous avons eu une voiture rapide lors des dernières courses, mais nous ne prenons rien pour acquis. Il s’agit d’une piste très différente des plus récentes, et nous pouvons nous attendre à une hiérarchie qui ne reflète pas nécessairement ce qui a été vu en Hongrie et aux Pays-Bas."

"Nos rivaux continueront d’apporter des développements aérodynamiques et d’unité de puissance, nous devrons donc exécuter chaque détail à la perfection, du réglage et de la gestion de l’énergie jusqu’au fait de s’assurer que les pilotes puissent performer à leur meilleur niveau absolu, si nous aspirons à nous battre à nouveau à l’avant."

Le défi de l’énergie sera évidemment crucial sur ce rapide tracé, et Houldey explique en quoi ce sera la clé : "Monza présente un défi unique, avec ses longues lignes droites accordant une grande importance à la réduction de la traînée."

"Les zones de gros freinages exigent de la stabilité et les chicanes requièrent une bonne performance de comportement dynamique. L’énergie sera également limitée tout au long du tour, donc comprendre la meilleure façon de la recharger et de la déployer sera un point important lors des essais."

"La gestion des dépassements sera par conséquent particulièrement importante, car différentes approches de la récupération et du déploiement de l’énergie pourraient créer un effet yo-yo, les voitures s’échangeant un avantage à différents endroits du tour."

L’ingénieur s’attend à une lutte acharnée durant le week-end, et il espère que les nouveautés arborées par la MCL40 seront suffisantes pour espérer se battre à l’avant du peloton, voire même pour la victoire.

"Cela dit, les écarts à l’avant restent extrêmement serrés, donc la précision de nos simulations avant l’événement et du travail sur simulateur sera critique pour nous donner une base solide. À partir de là, nous avons besoin de séances d’essais propres pour affiner la voiture et maximiser l’ensemble voiture-pilote."

"Ce week-end, nous avons apporté ce que nous pensons être nécessaire pour être compétitifs, y compris une nouvelle spécification d’aileron arrière à faible traînée, incluant la première utilisation de notre aileron , aux côtés de quelques options aérodynamiques et de faible traînée légères que nous évaluerons avant de décider de la spécification finale pour les qualifications."

"Dans l’ensemble, nous savons qu’il y a encore plus de performance à débloquer de la MCL40, à la fois en maximisant le package que nous avons déjà et grâce aux améliorations ultérieures prévues pour les courses à venir."