Red Bull a tenu sa réunion d’urgence avec Verstappen

Max Verstappen était présent à la réunion d’urgence organisée hier à Milton Keynes par Red Bull Racing.

Selon les premières informations, cette réunion s’est bien passée entre les pilotes de Formule 1, Max Verstappen et Yuki Tsunoda, et les ingénieurs.

Verstappen a pu voir le plan de développement de la RB21 pour tenter de corriger les faiblesses actuelles et serait ressorti "satisfait de la réunion" mais dans l’attente de voir les résultats effectifs en piste.

"Cette réunion visait principalement à réunir Max avec les ingénieurs et à discuter des prochaines étapes. Cela devrait nous permettre d’aborder sereinement les souhaits et les critiques de Max," confie le Dr Helmut Marko.

"Ensuite, notre voiture doit être plus performante. Nous avons quelque chose en préparation, mais cela prendra du temps. Ce ne sera pas une solution du jour au lendemain."

Marko a admis que Newey manquait à Red Bull mais veut rassurer.

"Nous sommes une équipe de près de 1 000 personnes. L’équipe derrière lui s’est progressivement constituée. Il était loin de tout faire."

Et lorsqu’on lui a demandé s’il fallait parier sur un cinquième titre consécutif de Verstappen cette année, il a répondu : "Comme je l’ai dit, pour cela, notre voiture devrait être plus performante. Tout le monde admet que ce n’est pas possible si l’on stagne dans cette situation."

On perçoit la situation actuelle comme une conséquence du décès du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, fin 2022.

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher a vivement critiqué le déroulement de la journée d’hier, qui faisait coïncider cette réunion avec l’annonce du remplacement de Liam Lawson par Yuki Tsunoda.

"Même si je respecte beaucoup Helmut, les deux courses vues pour Max Verstappen ne suffisent tout simplement pas avec la « Bock » – c’est comme ça que j’appelle cette voiture."

"Marko subit à nouveau une certaine pression en interne. Et Horner est sur la corde raide. Avec toute cette équipe sans cervelle, la lutte contre les incendies est devenue la règle. Quand on voit où Red Bull était et où ils en sont aujourd’hui, je ne voudrais pas savoir ce qu’en aurait dit Dietrich Mateschitz."

"Je pense que les choses ne fonctionnent tout simplement pas chez eux en ce moment. À mon avis, Horner a misé sur les mauvais chevaux, a perdu les meilleurs éléments, et voilà le résultat."

Annonce : Les commentaires sont de retour sous les articles ! N’hésitez pas à venir participer aux discussions sur les sujets du site ! En respectant évidemment la charte et en toute courtoisie.