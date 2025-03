Pas un drame de se tromper : Ferrari note les progrès d’Hamilton

Lewis Hamilton a franchi un cap certain à Shanghai dans son adaptation à son équipe et à sa Ferrari SF-25, par rapport à Melbourne.

A l’aise d’entrée de jeu, il a signé la pole puis la victoire au Sprint F1. Malheureusement, une mauvaise direction dans les réglages choisis après la course courte a compromis ses qualifications et son Grand Prix.

Alors lorsqu’on demande à Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, si son pilote a encore plusieurs pas à franchir pour être plus à l’aise, il hésite dans sa réponse...

"Oui et non. Je ne pense pas qu’il franchira un pas comme on dit. Je pense que c’est plutôt lié à l’utilisation de la voiture, qu’il pose encore parfois des questions sur certaines fonctions, etc."

"Il était beaucoup plus à l’aise en Chine, peut-être un signe qu’on commence à maîtriser la situation, mais ce n’est pas un drame de se tromper dans les réglages à son stade."

"On ne s’est pas posé la même question après la course Sprint : il était devant et c’était magique."

"Il faut donc rester calme en toute situation. C’est pourquoi, après la course Sprint, j’ai dit que nous n’étions pas champions du monde, car je pense que ce sera comme ça toute la saison, avec des hauts et des bas."

"Si vous regardez après 20 tours, nous sommes tous à quatre secondes, ce qui signifie que nous parlons d’un dixième ou d’un dixième et demi de tour."

"Cela signifie que pour différentes raisons, la bonne utilisation des pneus – et je pense que c’est essentiel, mais c’était essentiel en fin de saison l’an dernier –, ou pour une raison quelconque, l’équilibre, nous passerons de la sixième à la première place, ou de la première à la sixième place. Vous avez déjà de nombreux exemples depuis le début de saison à ce sujet."

Annonce : Les commentaires sont de retour sous les articles ! N’hésitez pas à venir participer aux discussions sur les sujets du site ! En respectant évidemment la charte et en toute courtoisie.