Racing Bulls répond à Verstappen sur le fait que sa F1 est ’plus facile à piloter’

Racing Bulls a tenu à clarifier les propos de ses pilotes, qui qualifient sa monoplace de "facile à piloter".

Si Max Verstappen, Yuki Tsunoda et Liam Lawson se sont tous plaints à plusieurs reprises de la difficulté à dompter la Red Bull RB21, les retours de l’équipe sœur de Red Bull concernant la VCARB 02 sont nettement différents.

Lawson, qui a piloté la RB21 et la VCARB 02 cette année, est l’un de ceux qui ont souligné le contraste saisissant entre les deux F1.

Même Verstappen avait alors déclaré, sur la base des propos de Lawson, que "la Racing Bulls est plus facile à piloter que la nôtre, et cela se voit sur les caméras embarquées" lors de l’évocation des difficultés rencontrées par Lawson chez Red Bull en mars, avant sa rétrogradation chez Racing Bulls avant le Grand Prix du Japon.

Cependant, Alan Permane, nouveau directeur d’équipe de Racing Bulls, a expliqué que la VCARB 02 est conçue de manière à ce que les ingénieurs puissent facilement la placer dans la fenêtre de performance idéale.

"On a beaucoup parlé de sa facilité de conduite. Beaucoup de gens en ont parlé et constatent comment nos pilotes s’en sortent."

"Mais en réalité, je pense que c’est une voiture facile à optimiser aérodynamiquement pour les ingénieurs."

"Nous pouvons faire ce que nous voulons avec les réglages et en tirer le meilleur parti, ce qui nous permet d’améliorer nos performances."

"Bien qu’elle ne soit pas intrinsèquement plus facile à piloter, elle est plus souvent utilisée à son niveau de performance optimal, offrant aux pilotes de meilleures sensations au volant."

Racing Bulls est actuellement engagée dans une lutte serrée pour la sixième place du championnat avec Aston Martin F1 et Sauber, les trois équipes n’étant séparées que de six points pendant la pause estivale.

Isack Hadjar a obtenu une sixième place au GP de Monaco, son coéquipier Lawson ayant égalé ce résultat en Autriche en juin.

Permane a déclaré que la VCARB 02 est une voiture polyvalente qui s’adapte à une grande variété de circuits.

"Ça a bien fonctionné à Spa, ça a bien fonctionné en Hongrie, ça a bien fonctionné sur de nombreux circuits. Barcelone, c’était vraiment génial. L’Autriche était très bon. On dirait qu’elle est plutôt à l’aise partout."