Racing Bulls n’avait ’pas assez de rythme’ pour faire fonctionner sa stratégie

Racing Bulls n’a pas réussi un week-end satisfaisant au Mexique, avec aucun point inscrit par Isack Hadjar, 13e, et Liam Lawson, qui a abandonné après avoir été victime de Carlos Sainz dans les premiers virages de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Alan Permane, le team principal de l’équipe, admet que la déception était au rendez-vous après les divers problèmes, mais la principale difficulté pour le team de Faenza était le manque de rythme de la VCARB 02.

"Ce fut un week-end très difficile pour nous tous ici au Mexique" a déclaré Permane. "La course de Liam s’est terminée avant même d’avoir commencé. Il a pris un très bon départ, mais il a été envoyé hors piste à la sortie du virage 1, ce qui lui a coûté énormément de dégâts et nous a obligés à faire abandonner sa voiture."

"Quant à Isack, malgré un bon rythme samedi, nous n’avons pas réussi à maintenir ce rythme en course. Nous aurions probablement dû partir avec des pneus tendres avant de passer aux médiums comme la plupart des autres pilotes."

"Mais notre stratégie consistant à partir avec des médiums nous a obligés à endurer un premier relais très long, ce qui nous a coûté beaucoup de temps. En fin de compte, nous n’avions pas assez de rythme et c’est ce que nous devons analyser."

"Nous sommes impatients de rentrer chez nous après ces deux courses difficiles en Amérique, mais nous allons nous concentrer et travailler dur pour être prêts pour la course et le sprint au Brésil dans deux semaines."