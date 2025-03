Racing Bulls : Lawson de retour, Mekies va devoir le rassurer

Avec la décision de Red Bull Racing de mettre Yuki Tsunoda dans le baquet de la 2e RB21, c’est aussi le duo de Racing Bulls qui est impacté.

Et il n’a pas été question, bien entendu, de mettre Liam Lawson sur la touche, comme l’a dit Christian Horner ce matin (à lire ici).

Le Néo-Zélandais retourne donc chez Racing Bulls et il fera équipe avec Isack Hadjar.

Laurent Mekies, le directeur français de l’équipe, commence par féliciter le Japonais.

"Nous sommes extrêmement fiers que Yuki ait obtenu son transfert bien mérité chez Oracle Red Bull Racing ! Ses progrès l’année dernière, et plus récemment depuis début 2025, ont été tout simplement sensationnels."

"Personnellement et collectivement, ce fut un immense privilège d’être témoins de ces progrès pour nous tous à Faenza et à Milton Keynes. L’énergie et la positivité de Yuki ont illuminé chaque recoin de nos usines et de notre garage, et il sera toujours un Racing Bulls ! Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite chez Red Bull Racing."

Mekies retrouve donc Lawson dans l’une de ses monoplaces. Il faudra certainement prendre soin du pilote dans un premier temps après cet échec retentissant chez Red Bull Racing et digérer au plus vite le choc de sa rétrogradation.

"Toute l’équipe va travailler dur avec Liam pour lui offrir le meilleur environnement possible afin qu’il puisse briller dans notre voiture et exprimer le talent que nous lui connaissons tous," assure le Français.

"Il s’est parfaitement intégré l’année dernière, et nous avons hâte de nous dépasser et de grandir en tant qu’équipe avec lui. Avec Isack qui a déjà fait un excellent début de parcours avec nous, nous savons que nous avons une équipe jeune et solide."

