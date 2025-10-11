Aider Racing Bulls en 2025, le meilleur espoir d’être prolongé pour Lawson ?

Liam Lawson ne sait pas s’il peut faire quelque chose de particulier pour décrocher un baquet en 2026. Le pilote Racing Bulls, qui ne semble pas en mesure de retourner chez Red Bull. Mais une place dans la structure de Faenza n’est pas confirmée non plus.

Bien qu’Isack Hadjar semble favori pour rejoindre Max Verstappen, un scénario où Lawson ne garde pas le leadership de l’équipe reste envisageable, car Helmut Marko n’exclurait pas totalement d’engager deux jeunes pilotes, Arvid Lindblad et l’ancien de McLaren, Alex Dunne.

"Il n’y a rien de particulier, si ce n’est marquer des points et faire de bonnes courses" a déclaré Lawson. "L’essentiel pour nous est de marquer des points, nous nous battons pour la sixième place au classement des constructeurs, et l’équipe est très concentrée sur cet objectif."

"Si nous y parvenons, cela signifiera naturellement que j’ai probablement fait mon travail. D’un point de vue plus général, c’est probablement mon objectif. A chaque fois que je monte dans la voiture, j’essaie d’en tirer le meilleur parti et de marquer autant de points que possible."

Toujours pas confirmé pour 2026 chez Racing Bulls, Lawson admet qu’il est impatient d’avoir des nouvelles, mais reconnait que la meilleure stratégie pour lui est de se concentrer sur l’objectif de son équipe.

"J’aimerais vraiment le savoir demain, honnêtement. Mais évidemment, dans ce milieu, il est tout à fait normal d’être un peu en attente. C’est comme ça pour le moment. Je sais que la seule chose qui peut influencer cela, c’est ma performance au volant. Donc, jusqu’à ce que j’aie cette réponse, c’est sur cela que je me concentre."

Le Néo-Zélandais est heureux de retrouver une partie du calendrier qu’il connait déjà après ses piges de 2023 et 2024, et il pense que cela va lui permettre d’aborder différemment la fin de saison : "Il y a aussi des courses très excitantes, uniques et cool à venir."

"Pour moi aussi, après avoir fait un cycle complet de circuits, retourner sur des circuits où j’ai déjà couru est très excitant. C’est la partie que je préfère dans la saison. Je dirais donc que je me concentre davantage là-dessus qu’autre chose."