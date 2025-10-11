Hadjar : Hamilton n’a jamais remporté de titre en trichant

Isack Hadjar a récemment participé à Clique de Canal+ et parmi les sujets abordés, il y a son admiration pour Lewis Hamilton, qu’il a depuis tout petit.

Dans l’émission, que vous pouvez retrouver en intégralité dans la vidéo intégrée sous cet article, il explique en quoi le Britannique, aujourd’hui devenu septuple champion du monde de Formule 1, a été un modèle à suivre pour lui dans son ascension du karting jusqu’à la catégorie reine.

Le Français apprécie particulièrement l’intégrité du pilote Ferrari, passé par McLaren et Mercedes F1 pour ses titres mondiaux.

"Lewis n’a jamais remporté de titre en trichant, il a toujours gagné mano a mano. Il est très, très fair-play. En F1, c’est mon modèle. Lui et Ayrton Senna."

"S’il y a un pilote sur la grille qui mérite sa place et qui a travaillé dur pour l’obtenir avec détermination, c’est bien Hamilton. Il a su faire la différence. Tout le monde connaît son parcours extrêmement inspirant. En plus de cela, sur le plan humain, c’est vraiment quelqu’un de formidable."

Hadjar a révélé avoir proposé un jour à Hamilton de jouer au Uno... ce que le champion a accepté !

"Honnêtement, je ne sais même pas si quelqu’un sur la grille lui proposerait de jouer au Uno ! Je pense qu’il est content que je lui propose. Ensuite, il y a évidemment cette différence d’âge, il a 20 ans de plus que moi, donc je ne peux pas lui dire ’hé, tu es mon pote’. Il y a une certaine barrière. Mais je pense que c’est cool pour lui d’avoir un jeune qui est fan et qui veut passer du temps avec lui. Je reste cool avec lui."

Le respect est donc réal. Mais il n’est pas question par contre d’amitié en piste.

"Par respect pour lui, si nous nous retrouvons sur le même tronçon de piste, je lui mènerai la vie dure, par respect."

Pour Hadjar, il n’est pas possible de dissocier Hamilton de Nico Rosberg. L’Allemand a été un ami d’Hamilton jusqu’au déchirement de leur bataille en 2016. Mais Hadjar estime que la véritable clé du succès de Rosberg sur Hamilton cette année-là réside dans son éthique de travail.

"Certains pilotes réussissent leur carrière parce qu’ils passent des heures avec les ingénieurs. Je sais que Rosberg n’a pas le talent de Hamilton, il n’a pas sa vitesse, et pourtant il a réussi à rivaliser avec lui parce qu’il a fait des heures supplémentaires."

Le replay de l’émission intégrale :