Quatre équipes pour Mercedes F1 en 2026 : des avantages et des inconvénients

Mercedes F1 est-elle en position de force pour la règlementation 2026 si on considère uniquement le point de vue du groupe motopropulseur ?

La question a été posée à Bradley Lord, le bras droit de Toto Wolff et représentant de l’équipe.

Mercedes est considérée, avec Ferrari, comme le constructeur qui a le plus de chances de sortir le meilleur V6 turbo hybride version 2026 (50% thermique, 50% électrique).

Les Allemands auront aussi trois équipes clientes pour apprendre et développer leur unité de puissance : McLaren F1, Williams F1 et Alpine F1.

Outre les quatre équipes dotées de moteurs Mercedes, trois équipes seront propulsées par Ferrari en 2026 (la Scuderia, Haas F1 et Cadillac), deux avec le nouveau moteur Red Bull Powertrains-Ford (Red Bull Racing et Racing Bulls), une avec Honda (Aston Martin F1) et une avec Audi.

Seules Red Bull et Audi partent sans expérience en piste des V6 turbo hybrides apparus en 2014 et qui restent une base de connaissance importante des moteurs de l’an prochain.

"Avoir trois clientes, cela implique le défi de préparer davantage de pièces, de groupes motopropulseurs et d’accessoires plus rapidement afin de permettre à quatre équipes de réaliser les meilleurs essais hivernaux possibles puis de courir lors des premiers Grands Prix, entre autres," explique Bradley Lord.

Mais le fait d’avoir plusieurs équipes clientes – le nombre le plus élevé en Formule 1 – présente évidemment des avantages indéniables au début d’une nouvelle règlementation.

"L’un des avantages est certainement le kilométrage de tests plus important et l’apprentissage plus rapide grâce au kilométrage parcouru par les huit groupes motopropulseurs lors du premier week-end de course. Ce sera certainement positif.

"Mais si vous rencontrez des difficultés, vous avez aussi huit solutions à proposer ou à produire d’un coup, et non pas seulement deux, quatre ou six."

"Il y a donc des avantages et des inconvénients, mais nous pensons que l’avantage de cet apprentissage l’emporte sur les inconvénients."