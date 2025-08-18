Un accord a été trouvé pour les essais TPC en F1 à partir de 2026

La Formule 1 va vers de grands changements techniques en 2026, comme en 2022, et cela n’est pas sans conséquence sur le programmes des essais privés appelés "TPC" que peuvent mener les équipes.

Si les teams F1 n’ont pas le droit de tester avec des monoplaces de l’année en cours, elles ont le droit de le faire librement avec des monoplaces vieilles de deux ans. Pour entrainer avant tout leurs pilotes et leurs jeunes, mais aussi leurs équipes de course avant la reprise d’une saison, pour des raisons marketing, etc...

Bien entendu, les F1 de 2026 étant toutes nouvelles, ces essais TPC seront sans valeur pour la nouvelle génération de voitures mais ils restent importants.

Il faudra attendre 2028 avant que des F1 nouvelle génération puissent être utilisées.

En attendant, la FIA a autorisé les équipes à continuer ces essais TPC avec des F1 de 2024 puis de 2025 lors des deux années à venir.

Mais il y a un gros hic pour certaines équipes : celles qui changent de motoriste !

Sont ainsi concernées Red Bull et Racing Bulls (Honda aujourd’hui), Sauber (Ferrari), Aston Martin F1 (Mercedes) et Alpine (Renault).

Dans le cas d’Alpine, il suffit que Viry maintienne encore pendant deux ans quelques V6 turbo hybrides en condition.

Mais pour les quatre autres équipes ? Un accord a été trouvé entre les motoristes et la FIA pour que ces équipes continuent à recevoir des V6 de leur ancien constructeur pour ces essais TPC. Par contre, les prix de fourniture restent libres et certains motoristes ont déjà informé leur futur ancien partenaire que la facture pourrait être doublée car la logistique sera bien différente.

Bonne nouvelle pour les équipes qui pratiquent des essais TPC, ils ne sont pas inclus dans le plafond budgétaire.