Quatre à cinq options : la F1 analyse ses nouvelles règles avant d’éventuels ajustements

La nouvelle génération de monoplaces introduite par la réglementation 2026 continue de susciter des interrogations dans le paddock. Parmi les voix qui appellent à analyser calmement la situation avant d’agir figure celle de James Vowles, directeur de l’écurie Williams, qui estime que la Formule 1 doit encore affiner certains aspects de son règlement, notamment en matière de gestion de l’énergie.

Malgré les critiques, le Britannique tient toutefois à rappeler une réalité essentielle : la discipline reste fidèle à son ADN. Cependant, il admet que des plusieurs propositions existent, quatre à cinq selon lui, pour améliorer un peu la formule.

Comme nous vous le révélions dès lundi matin (à lire ici), l’une des propositions consisterait à augmenter la puissance du super clipping. Le super clipping est limité à 250 kW alors qu’il pourrait monter à 350 kW.

Il y a également la possibilité d’augmenter la puissance du moteur thermique, notamment en augmentant le débit de carburant. Cela permettrait de s’éloigner du 50-50 en termes de pourcentage entre thermique et électrique. Un 60-40 serait possible assez facilement, un 66-33 serait idéal sur les circuits les plus gourmands en énergie.

On peut aussi réduire la puissance électrique maximale pouvant être déployée, afin de vider les batteries moins vite. Et donc limiter l’importance des phases de recharge sur un tour.

Reste encore une ou deux options à en croire Vowles mais qui n’ont pas encore fuitées !

"Si vous vous placez au bord de la piste, ce que j’ai fait à Bahreïn, ce sont toujours des voitures de Formule 1 et c’est toujours de la course de Formule 1. Ce sont les faits. Peut-on améliorer les choses ? Oui."

"Avant d’aller à Bahreïn, ce que nous nous sommes tous dit était : ’Sommes-nous bien placés ?’ Non. Savons-nous exactement ce qu’il faut changer pour améliorer les choses ? Non. Faisons ces deux premières courses, y compris un week-end Sprint, puis modifions activement ces règles afin d’être dans une position solide ensuite."

L’un des principaux sujets de préoccupation concerne la gestion de l’énergie des groupes propulseurs hybrides. Selon Vowles, certaines caractéristiques des circuits actuels exacerbent ces limites.

"Je n’en suis pas encore certain mais je pense que nous manquons un peu d’énergie, et il faut se rappeler qu’à Melbourne nous étions probablement sur l’un des trois circuits les plus défavorables à cet égard."

"Il y a aussi des choses que nous pouvons faire avec le moteur thermique. La question est simplement de savoir jusqu’où nous voulons aller dans ces mesures."

"Quoi qu’il en soit, est-ce vraiment ce que nous voulons montrer en tant que sport ? Non. Nous voulons être dans une situation un peu meilleure."

"Il y a environ quatre ou cinq propositions différentes sur la table. Nous allons passer les prochaines courses à observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais je suis certain qu’en tant que sport, nous allons nous réunir et apporter les bonnes modifications."

Avant de modifier le règlement, Vowles insiste néanmoins sur la nécessité de collecter davantage de données lors des deux prochaines manches du calendrier, notamment les deux déplacements asiatiques à Shanghai et Suzuka.

"La pire chose que nous puissions faire serait de changer les choses et d’aggraver la situation. Il faut donc s’assurer que ce que nous faisons améliore réellement le sport, et il existe des moyens d’y parvenir."

"Cela pourrait être aussi compliqué à Shanghai. C’est justement ce que je veux observer pour voir où nous en sommes réellement. Mais ce ne sera pas aussi problématique à Suzuka. Nous voulons simplement nous assurer que ce que nous proposons reste un sport et un spectacle agréable à regarder."

Enfin, Vowles n’élude pas une critique récurrente concernant la complexité croissante de la Formule 1 moderne.

"Avons-nous rendu les choses trop compliquées ? Oui. Fondamentalement, soyons honnêtes à ce sujet. Mais avons-nous toujours un bon produit en tant que Formule 1 ? Je pense que oui."