L’A526 face au Sprint : Alpine F1 arrive à Shanghai avec beaucoup de questions

Après un premier rendez-vous de la saison ponctué par une entrée dans les points, l’écurie Alpine F1 aborde déjà un nouveau défi avec le premier week-end Sprint de l’année, disputé à Shanghai. Dans un format resserré et avec une seule séance d’essais libres, Pierre Gasly et Franco Colapinto savent que l’apprentissage de l’A526 devra se poursuivre à un rythme soutenu sur le Circuit International de Shanghai.

Construit pour accueillir la Formule 1 dès 2004, le circuit de Shanghai est célèbre pour son tracé inspiré du sinogramme Shang, signifiant « vers le haut ». La piste combine plusieurs types de défis, avec notamment un premier enchaînement en spirale particulièrement exigeant pour les pneus et l’équilibre des monoplaces, mais aussi l’une des plus longues lignes droites du calendrier, longue de 1,2 km.

En 2026, le circuit comptera quatre zones de « Straight Mode », la nouvelle configuration remplaçant les anciennes zones DRS. Deux d’entre elles seront situées dans la ligne droite des stands et dans la longue ligne droite opposée, tandis que les deux autres s’étendront entre les virages 4 et 6 ainsi qu’entre les virages 10 et 11.

Dans ces conditions, la préparation s’annonce particulièrement délicate. Avec une seule séance d’essais libres prévue vendredi matin avant les qualifications Sprint, les équipes devront rapidement trouver les bons réglages pour leurs monoplaces de nouvelle génération.

Dixième à l’arrivée du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly a permis à Alpine d’ouvrir son compteur dès la manche inaugurale. Un résultat qui laisse toutefois un sentiment partagé au pilote français.

"Après une journée pour prendre du recul, j’ai quitté Melbourne sur des sentiments mitigés, mais dans l’ensemble je suis assez positif avant le premier Sprint de l’année à Shanghai," explique-t-il.

"Nous avons dû batailler dur pour glaner le point de la dixième place à l’issue d’une course à la fois riche en défis et plutôt agréable. Compte tenu de notre entame de week-end, nous avons réalisé de nets progrès et je pense que cela se poursuivra au fil de notre apprentissage pour comprendre comment exploiter cette nouvelle voiture au maximum."

Gasly rappelle toutefois que la hiérarchie reste encore floue avec la nouvelle réglementation technique.

"Il y a beaucoup de nouveautés à assimiler et certaines écuries semblent bien plus avancées que d’autres, donc c’était bien de progresser du vendredi au dimanche et d’obtenir une petite récompense à la fin."

"Je crois qu’il aurait été possible d’en tirer plus si certaines choses avaient tourné en notre faveur. Nous savons cependant que ce n’est pas suffisant et qu’il reste des domaines clés sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous allons donc continuer à viser plus haut dès Shanghai."

Le Français se montre également enthousiaste à l’idée de retrouver le tracé chinois.

"Le tracé est intéressant, avec de nombreuses courbes rapides et de grosses zones de freinage. Nous verrons quel type de course cela produira et j’ai hâte d’y être et de tout donner."

Colapinto veut rebondir après un début d’année compliqué

Du côté de Franco Colapinto, la manche d’ouverture à Melbourne a été nettement plus mouvementée. Le pilote argentin reconnaît que le week-end n’a pas débuté comme espéré.

"La course de Melbourne a été difficile et nous ne voulions pas commencer l’année ainsi," admet-il. "La tâche s’est compliquée assez rapidement avec la pénalité et nous en tirerons tous des enseignements en restant soudés dans les bons comme dans les mauvais moments."

Le moment le plus spectaculaire de sa course s’est produit au départ, lorsqu’il a dû éviter une collision potentiellement majeure après un envol difficile de Liam Lawson.

"J’ai réussi à éviter ce qui aurait pu être un gros accident au départ après l’envol poussif de Liam, en me faufilant de justesse entre le muret des stands et lui. C’était vraiment limite et je suis content d’avoir pu réagir aussi vite pour rester en course."

Même après coup, les images qui ont fait le tour du monde depuis continuent de l’impressionner.

"Je dois dire que le ralenti me surprend encore tant les images sont impressionnantes !"

Malgré ce début agité, Colapinto estime que la course australienne a permis de mieux comprendre le potentiel de l’A526.

"Nous avons pu mieux cerner le comportement de la voiture en conditions de course et nous avons constaté un bon potentiel par rapport à nos rivaux. Nous arrivons à Shanghai en voulant construire sur cette base."

"Il est vraiment difficile de prévoir ce qui nous attend sur ce circuit avec ces monoplaces et nous n’aurons qu’une heure vendredi pour le découvrir puisqu’il s’agit du premier week-end Sprint de l’année. Ce sera un énorme défi pour tous les pilotes et toutes les équipes."

"Nous devrons nous adapter très vite et être opérationnels d’entrée de jeu, car il y aura beaucoup de choses à apprendre. Je suis impatient de voir comment cela va se dérouler."