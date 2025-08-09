Vasseur : ’Toutes les histoires à succès ont pris du temps’ en F1

Frédéric Vasseur est heureux d’avoir plus de temps chez Ferrari pour construire l’équipe et la développer. Alors que des rumeurs faisaient état d’un licenciement avant la fin de sa troisième année, le directeur de la Scuderia a rappelé qu’il a toujours fallu plus de temps aux teams ayant connu du succès pour y parvenir.

"Je suis vraiment convaincu que cela prend du temps. Cela prend du temps, pas seulement chez Ferrari, mais partout. Si vous regardez n’importe quelle belle histoire en F1, que ce soit lorsque Christian Horner a rejoint Red Bull ou Jean Todt Ferrari auparavant, toutes ces histoires à succès ont mis du temps avant de décrocher leur première victoire" note Vasseur.

"Aussi parce que, dans le paddock, il faut plusieurs années pour construire une équipe, rassembler les personnes que vous voulez avoir avec vous. Et ensuite, il faut encore du temps pour apprendre à travailler ensemble. On veut être très agile en Formule 1, mais la réalité, c’est qu’il y a beaucoup d’inertie."

"Nous nous battons contre cela. Nous avons un objectif clair, un cap défini. Toute l’entreprise est alignée sur ce projet et pousse dans la même direction. C’est probablement ce qui est le plus satisfaisant : avoir un objectif commun et sentir que tout le monde croit qu’on peut l’atteindre."

À la pause estivale, Ferrari compte cinq podiums grâce à Charles Leclerc, ainsi qu’une pole position en Hongrie et une victoire en Sprint avec Lewis Hamilton en Chine, mais pas de succès en course : "Comme toujours au cours d’une saison, il y a des aspects positifs et négatifs. On peut voir le verre à moitié vide, ou à moitié plein."

"C’est vrai qu’au championnat, nous sommes devant Red Bull et devant Mercedes, mais nous restons un peu loin de McLaren. Cela dit, dans l’ensemble, nous progressons. Nous nous améliorons dans la méthodologie, l’approche, les processus."

"Ce n’est pas toujours visible en piste, au quotidien, mais dans l’ensemble, on avance. Il est important pour nous de rester deuxièmes au championnat et de gagner plus de courses d’ici la fin de saison."

Avec les grands changements réglementaires attendus pour l’an prochain, Vasseur estime que 2026 représente la meilleure opportunité pour Ferrari : "Le projet 2026 est un immense défi, que nous devons tous relever ensemble, de manière parfaitement alignée. Ce n’est un secret pour personne : Ferrari veut à nouveau gagner."

"L’objectif est très, très clair. Nous ferons tout pour y parvenir. Nous voulons tous remporter le championnat. Nous avons fait un bon pas en avant dans tous les domaines, mais il nous faut encore un peu de temps pour tout assembler parfaitement. Le défi de 2026 est une belle opportunité. Nous avons sans doute franchi un cap à Spa."

"Maintenant, il faut mieux comprendre la nouvelle suspension et réussir à l’optimiser. Mais désormais, notre attention est totalement tournée vers 2026. Cela signifie qu’il faut tirer le meilleur de ce que nous avons actuellement. Je veux toujours gagner des courses cette saison, mais l’essentiel de nos efforts est désormais concentré sur 2026."