Qualifié septième, Sainz est ’de plus en plus performant’ mais il s’élancera 12e

Carlos Sainz peut se mordre les doigts d’avoir écopé d’une pénalité lors de la dernière course, qui lui inflige un recul de cinq places sur la grille de départ pour demain. Qualifié septième initialement, le pilote Williams F1 sera donc 12e.

Mais le plus important est ailleurs pour lui, car il est satisfait de se montrer de plus en plus solide et régulier dans la FW47, et de la comprendre chaque week-end un peu plus.

"Chaque week-end qui passe, je prends de plus en plus de plaisir à piloter la voiture. Je la comprends mieux, j’arrive mieux à comprendre comment la régler pour exploiter les pneus, et je suis de plus en plus performant. Ce tour semblait aussi bon que l’an dernier, avec une voiture différente, mais il était très bon" assure Sainz, qui veut remonter demain.

"Je suis confiant de pouvoir progresser. Je suis à un point où demain, je vais juste faire ce que je peux pour remonter. Je serai surement limité par le refroidissement de la voiture dans l’air sale, mais je vais essayer de faire au mieux pour remonter dans les points."

Alex Albon n’a signé que le 17e temps et craint de vivre une "longue course", mais il est surtout déçu d’avoir manqué de grip et donc de performance pendant la Q1, ce qui l’a éliminé immédiatement.

"Je n’étais pas si mécontent de mon tour, il n’était pas mauvais, mais juste lent. J’ai eu un peu de mal à trouver du grip en piste, ça peut arriver mais c’est frustrant" admet Albon, qui ne s’étonne de tout ce qui lui manquait en termes d’adhérence : "Beaucoup ! On a réglé pas mal de choses mais il en manquait encore beaucoup."