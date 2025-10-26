’Le top 3 était hors de portée’ : Russell se félicite de sa qualification

George Russell a atteint la deuxième ligne pour la grille de départ de la course du Grand Prix du Mexique, après une belle quatrième place en qualifications. Le pilote Mercedes F1 se félicite d’avoir réussi une telle performance, même s’il ne s’attendait pas à ce résultat.

En effet, il s’étonne de voir les Ferrari aussi bien placées avec Charles Leclerc deuxième et Lewis Hamilton troisième. Il s’inquiète par ailleurs de ce qui pourrait se produire au premier virage.

"La hiérarchie est un peu étonnante, normalement si on est derrière deux Ferrari on imagine être cinquième ou sixième sur la grille, mais on sera quatrième. C’est un résultat correct. Le top 3 était hors de portée, et Oscar était huitième à un dixième de moi, donc je suis content d’être du bon côté" a déclaré Russell.

"Le rythme de course est bon. Je ne veux pas être négatif mais je pense que le premier virage et le premier tour vont être très importants. Il y a encore des chances, les Ferrari peuvent décaler leur stratégie pour mettre la pression sur la McLaren et je peux faire l’undercut sur une des deux, qui sait ?"

Andrea Kimi Antonelli est sixième de cette séance qualificative, et il pense qu’il aurait pu faire mieux s’il avait été plus à l’aise au fil des trois parties. Mais cela a été compromis par une Q1 moyenne, avec une élimination évitée de peu en 15e position.

"Il y avait un peu plus à en tirer, la Q1 n’était pas bonne, je n’ai pas réussi à trouver mon rythme et je me suis un peu précipité en Q2. La Q3 était une partie de séance plus propre, mais je n’ai pas fait un bon travail en début de séance, ce qui m’a mis dans une mauvaise position" explique Antonelli.

"C’est dommage mais je suis quand même sixième, proche de la troisième place, et je pense que l’on pourra se battre demain. Tous les composés semblent possibles à utiliser, le départ sera très important et de là, on pourra se battre pour être à l’avant."