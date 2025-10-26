Verstappen résigné : ’rien n’a fonctionné’ après une qualif compliquée au Mexique

Max Verstappen devra composer avec une position compliquée sur la grille au Mexique. Le Néerlandais, pourtant en pleine remontée au championnat, a vu sa RB21 manquer cruellement d’adhérence et de constance sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Malgré de multiples ajustements, Red Bull n’a pas réussi à trouver la clé pour débloquer le potentiel de sa monoplace, laissant Verstappen dans l’impossibilité de jouer les premiers rôles en qualifications. Il partira 5e sur la grille demain, derrière George Russell.

De quoi refroidir ses ambitions pour la course de dimanche, où il sait qu’il devra compter davantage sur les erreurs devant lui que sur une réelle capacité de remontée. Point positif, Oscar Piastri sera derrière lui...

"Si nous savions, nous changerions des choses encore sur notre monoplace, mais malheureusement, nous ne savons pas. Nous avons essayé tellement de choses, mais rien n’a fonctionné. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, c’est parce que nous n’avons pas trouvé la solution."

"Nous avons tenté quelque chose de nouveau lors des qualifications, mais cela n’a pas fonctionné dans certains virages. Cela a amélioré certaines choses à certains endroits, mais cela a rendu d’autres endroits plus difficiles, ce qui m’a empêché d’attaquer."

"Dès le premier tour de la Q1, j’ai su que cela ne marcherait pas. En gros, tout ce que nous avons essayé n’a pas vraiment fonctionné."

Verstappen se montre réaliste pour la course demain.

"Il n’y a pas vraiment de possibilité de remontée quand on n’a pas le rythme. J’ai besoin que des pilotes devant moi abandonnent pour pouvoir avancer."

"Tous les tours que j’ai effectués ce week-end n’ont pas été bons. Que ce soit sur des courts ou longs relais, je n’ai jamais eu l’impression d’être dans le coup, et cela ne va pas changer soudainement pour le mieux demain."

"Je dois éviter les problèmes et faire ma course, mais chaque tour que j’ai fait sur les longs relais a été faible par rapport aux voitures devant moi. Je vais juste essayer de suivre et voir ce que nous pouvons faire."

Les problèmes dont il parle sont évidemment les risques d’accrochage, mais cela n’est pas important selon lui : "Je n’ai pas de vitesse, donc peu importe ce que je fais dans le virage 1, même si je double deux voitures, elles me rattraperont pendant la course."

Yuki Tsunoda était constamment à deux dixièmes de son équipier, ce qui est un écart réellement minime en temps normal. Mais dans un peloton aussi serré et avec une RB21 qui manquait d’adhérence, cela a signifié la 11e place pour le Japonais, éliminé en Q2.

"C’est comme ça, c’était très serré. J’étais proche de mon équipier, ce qui est un bon signe, mais c’est dommage d’avoir raté la Q3 pour quelques centièmes de seconde" déplore Tsunoda, qui note néanmoins des progrès.

"C’était mieux ce week-end, j’étais plus constant séance après séance, c’est un bon signe. Je n’avais pas assez de rythme pour aller en Q3, mais jusque-là, il semble qu’on soit en difficulté au niveau de toute l’équipe avec la voiture."