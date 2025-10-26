Huitième sur la grille, Hadjar craint un ’carnage’ au départ à Mexico

Isack Hadjar a de nouveau atteint la Q3 d’un Grand Prix, cette fois au Mexique sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Le pilote Racing Bulls était satisfait de sa performance, même s’il pense qu’il aurait pu mieux faire.

Le Français s’est illustré en Q1 en signant le chrono le plus rapide de la première partie de séance, mais n’a pas réussi à être aussi rapide en Q2. Passé en Q3, son beau chrono lui a donné le neuvième temps, et il sera huitième sur la grille après la pénalité de Carlos Sainz.

"Je suis content du week-end. On n’était pas rapides hier, mais on a fait des bons progrès tout au long du week-end donc je suis content de notre approche. De mon côté, je peux toujours faire mieux, le dernier tour était bon mais je pouvais aller chercher encore plus" a déclaré Hadjar à Canal+.

Ce qui l’inquiète, ça reste de négocier le premier virage au milieu du peloton après la plus grande distance entre la grille et le freinage de la saison : "Ca va être le carnage au virage 1 donc on va voir. Je ne peux pas faire de prédictions mais si on arrive à garder notre position on finira dans les points."

Liam Lawson était déçu en Q2, après un manque de grip qui a ruiné une performance prometteuse en Q1. Celui qui craint une course dans laquelle il sera "difficile de dépasser" revient sur une performance ratée due à des réglages changés trop drastiquement.

"J’avais une voiture rapide aujourd’hui, la Q1 était très bonne. L’équilibre n’était pas bon, on a essayé de le changer entre les roulages et on est allés trop loin en Q2. On a tenté d’abandonner le tour et d’utiliser des pneus usés mais ce n’était pas la bonne solution" note Lawson.