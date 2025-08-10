’Qu’est-ce qui se passe ?’ : Mekies revient sur le cauchemar de Red Bull

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, est revenu sur son 2e week-end de Grand Prix à la tête de l’équipe.

Et après la victoire au Sprint à Spa qui avait constitué une bonne entrée en matière pour le Français, les choses ont tourné à la catastrophe une semaine plus tard au Hungaroring.

Mekies a expliqué comment l’équipe avait tiré la sonnette d’alarme concernant son Grand Prix de Hongrie "dès le premier tour des essais".

La dernière course avant la pause estivale de la F1 s’est avérée être une déception majeure pour Red Bull : Max Verstappen s’est qualifié seulement huitième, puis a terminé neuvième, Yuki Tsunoda enregistrant une nouvelle arrivée hors des points après un départ depuis la voie des stands.

Mekies a révélé après analyses que la plupart des problèmes de Red Bull étaient dus à un manque de température des pneus, l’alerte ayant été donnée dès le début du week-end.

"Eh bien, pour être honnête, si nous avions su comment le faire, nous l’aurions corrigé," répond Mekies lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’équipe n’avait pas progressé sur ce point et avait rencontré de telles difficultés.

"Ce que je peux vous dire, c’est que c’était là dès le premier tour des EL1. On l’a vu, tout de suite. On s’est regardés et on s’est demandé : ’Qu’est-ce qui se passe ?’."

"On voyait bien dans tous les virages lents et moyens que nous étions très lents et que ce n’était pas lié à l’équilibre."

"On n’arrivait pas à placer la voiture dans la bonne fenêtre, on ne pouvait pas changer de pneus évidemment, il faut faire avec ; ça arrive parfois, mais pas à ce point-là, et ça a semblé anormal dès le début."

"Le point positif, c’est que les ingénieurs ont pris le problème en charge avec l’équipe de course et les pilotes sont partis avec les deux voitures pour essayer différentes choses, mais ça n’a rien changé ; on ne pouvait pas chauffer les pneus sur les relais courts comme longs."

"Parfois, on arrive par chance ou par mérite dans la bonne fenêtre, mais ça n’est jamais arrivé, et une fois arrivé en qualifications..."

"Cette année, on a souvent dit que la fenêtre était assez étroite, et parfois même très étroite, et le week-end a été très long à cause de ça, on n’a jamais réussi à y placer la voiture. Même en course."