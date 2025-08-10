Wolff : Je suis très heureux que l’ère des voitures à effet de sol touche à sa fin

Le directeur de l’équipe Mercedes F1, Toto Wolff, estime que Ferrari deviendra l’un des principaux adversaires des Flèches d’Argent lorsque la nouvelle ère de la Formule 1 débutera en 2026. En se projetant vers ce nouveau chapitre, il s’attend à voir de la compétitivité chez de nombreux motoristes.

"Je m’attends à ce que Ferrari soit très compétitive, et Honda a déjà montré sa force ; j’attends beaucoup d’eux avec Aston Martin" a déclaré Wolff, qui n’est pas sûr de voir le moteur Mercedes dominer malgré les bruits de paddock à ce sujet.

"Ce ne sont que des rumeurs, nous ne savons rien. Ferrari et Honda ont montré à quel point ils sont forts. Ensuite, vous avez Red Bull avec son nouveau moteur, et Audi… Tout le monde veut être prêt et compétitif. On verra qui a fait le meilleur travail."

Bien que Mercedes soit pressentie pour avoir le meilleur moteur en 2026, l’équipe devra faire face à une rude concurrence, notamment de la part de son écurie cliente McLaren. L’Autrichien reste pourtant confiant et pense que la Scuderia sera la concurrente la plus sérieuse de Mercedes avec son moteur.

"La réponse est simple : Ferrari. Voir Ferrari contre Mercedes, ce serait magnifique. Un classique. Et puis Lewis et Charles contre Kimi et George, ce serait un défi incroyable. Un pilote italien contre une voiture italienne : vous imaginez ? Je n’ai aucun doute que ce duel aura lieu, l’année prochaine ou plus tard. Nous le vivrons, et ce sera fantastique."

Si Wolff est confiant, c’est aussi parce que l’actuelle génération de voitures disparaîtra : "Du point de vue de Mercedes, je suis très heureux que cette ère des voitures à effet de sol touche à sa fin."

"Les nouveaux règlements sont exigeants, car ils demanderont de faire des choix sur la manière d’utiliser l’énergie disponible à chaque tour. Ces règles seront débattues et critiquées, comme toutes les nouvelles règles en F1, mais elles seront acceptées avec le temps."

Toto Wolff est le seul team principal en Formule 1 à ne pas avoir été remplacé dans les deux dernières années, et il explique comment il sait s’il a encore ce qu’il faut : "Je me regarde dans le miroir et je me demande : est-ce que je contribue au succès de l’équipe ? Si ce n’était pas le cas, je serais le premier à chercher quelqu’un pour me remplacer."

"Je pourrais devenir CEO ou président, m’asseoir sur un canapé et demander des rapports de performance. Ce serait plus simple, mais j’aime les défis. J’ai eu une enfance et une adolescence difficiles, et la pression est devenue ma zone de confort. S’il n’y a pas de pression, je m’ennuie. Ce qui me motive, ce sont les défis et les victoires ; le reste vient après."