Battu par Tsunoda au pire moment, Verstappen veut ’comprendre le problème’

Max Verstappen a signé une performance décevante en Qualification Sprint du Grand Prix du Qatar avec la sixième place sur la grille pour la petite course demain. Le pilote Red Bull reconnait qu’il espérait mieux, d’autant qu’il a été battu par son équipier Yuki Tsunoda pour la première fois de l’année.

Le Néerlandais peine à équilibrer sa voiture, et a subi à la fois du survirage et du sous-virage, ce qui a compliqué les choses lors des tours rapides et a causé plusieurs petites fautes en piste.

"Dès le premier tour, ça n’a pas été bon. La voiture rebondissait énormément et le sous-virage était très agressif, se transformant en survirage à haute vitesse. Ce n’est vraiment pas ce qu’il faut pour aller vite" a déclaré Verstappen.

"On était bloqués. On a essayé de modifier quelques réglages au volant, mais sans succès, ce qui a rendu la situation assez délicate. On a essayé plusieurs réglages, mais ça n’a pas fonctionné. Il faut qu’on comprenne le problème."

S’il craint un Sprint difficile avec ces réglages, Verstappen est surtout impatient de corriger le tir en vue de la suite du week-end : "Avec cet équilibre, ça ne va pas être très amusant. Il s’agira surtout de survivre et d’apporter quelques modifications avant les qualifications."

Tsunoda se félicite d’avoir enfin une qualification sans problème et de se placer devant son équipier : "Jusqu’à présent, le week-end s’est déroulé sans encombre, sans problème majeur lors des essais libres et des qualifications."

"Je me sens plus en confiance en qualifications. Il me reste juste à tout mettre en place, il reste trois séances, mais c’est très important pour l’équipe. C’est bien que les deux côtés du garage soient très concentrés et que nous essayions de donner le maximum."

"Personnellement, je suis content de la voiture et de ma confiance. Bien sûr, il y a encore des réglages à améliorer demain pour gagner quelques dixièmes, mais je suis impatient de faire le Sprint avant."