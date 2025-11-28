Hadjar : il est ’impossible’ de battre Verstappen dans la même F1... ’pour l’instant’

Isack Hadjar affirme ne pas se faire d’illusions sur ce qui l’attend s’il est promu, comme tout le monde s’y attend, chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen pour 2026.

Le directeur de l’écurie, Laurent Mekies, a déclaré que la décision concernant le pilote serait annoncée juste après le Grand Prix du Qatar ce week-end, mais Hadjar a admis à Losail que même un désastre lors des deux dernières manches ne changerait rien. Une façon de dire très clairement que les décisions ont déjà été prises par Red Bull en Autriche, en concertation avec Mekies, Alan Permane et le Dr Marko.

Interrogé par l’AFP au Qatar sur le meilleur pilote du plateau, le jeune homme de 21 ans n’a pas hésité et a cité son très probable futur équipier la saison prochaine.

"Max," a-t-il répondu.

Pourrait-il battre un quadruple champion du monde au volant de la même monoplace ?

"Non," a immédiatement rétorqué Hadjar. "Il est meilleur dans tous les domaines : il pilote mieux, fait moins d’erreurs et il a plus d’expérience."

Hadjar, qui a impressionné au sein de l’écurie junior Racing Bulls lors de ses débuts en 2025, explique que le niveau de Verstappen est également dû à son intégration totale au sein de l’équipe.

"Il est comme chez lui ici. Pour l’instant, c’est donc impossible."

Mais il considère le fait de partager un garage avec le Néerlandais comme une chance inestimable d’accélérer sa propre progression.

"Face à mes coéquipiers, j’ai toujours été plus fort. Mais aux côtés des meilleurs pilotes du monde, c’est une opportunité incroyable d’apprendre."