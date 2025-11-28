Verstappen menace : ’si les règles F1 de 2026 ne sont pas fun, je pars’

Alors que la Formule 1 se prépare à un virage technique majeur en 2026, Max Verstappen hausse à nouveau le ton. Le quadruple champion du monde n’a jamais caché son scepticisme face aux futurs règlements et, à l’approche de leur mise en place, son discours se durcit : si la nouvelle génération de monoplaces ne lui apporte pas de plaisir, il pourrait purement et simplement quitter la discipline… dès l’an prochain.

Les règles 2026 annoncent une révolution, avec une profonde refonte du châssis mais surtout du groupe propulseur, davantage centré sur l’énergie électrique. Un changement qui inquiète déjà le plateau. Plusieurs pilotes ont fait savoir que la manière de piloter sera radicalement différente, dépendant davantage d’une gestion pointue de l’énergie que de l’instinct pur. Un terrain sur lequel ceux qui sauront exploiter "où et comment" déployer la puissance pourraient prendre un avantage déterminant.

Verstappen, connu pour son franc-parler, n’a jamais ménagé ses critiques envers ces évolutions, tout comme envers le calendrier de plus en plus chargé et l’expansion des courses sprint. Dans un entretien accordé à l’agence PA, le Néerlandais a surpris en mettant clairement sa participation future en suspens.

"Mon contrat court jusqu’en 2028 mais mon avenir dépendra des nouvelles règles en 2026, et si elles sont agréables et amusantes."

Il poursuit, sans détour : "Si elles ne sont pas fun, alors je ne me vois pas vraiment rester dans le coin."

Malgré sa domination actuelle sur le sport, le pilote Red Bull affirme ne pas être motivé par la quête de records absolus, et notamment celui des sept titres mondiaux.

"Gagner sept titres n’est pas dans mon esprit. Je sais qu’il me reste encore trois ans après cette saison, donc ce serait possible, mais ce n’est pas quelque chose que je dois accomplir avant de quitter le sport."

Avant de lâcher une phrase qui fera frémir le paddock : "Je peux quitter le sport facilement demain."

Le Néerlandais répète depuis longtemps vouloir explorer d’autres catégories. Plus tôt cette année, il s’est déjà illustré en endurance en remportant une course sur la Nordschleife au Nürburgring. Et s’il venait à tourner le dos à la F1, ce ne serait pas pour laisser une porte entrouverte.

"J’ai beaucoup d’autres passions ; d’autres catégories de course, je veux passer plus de temps avec ma famille et vivre selon mon propre rythme."

"Dans mon esprit, si je ferme le chapitre, il est fermé. Je ne me vois pas arrêter puis revenir. Une fois que j’arrête, j’arrête vraiment."

La pression monte donc sur les décideurs de la F1. Le pilote le plus dominateur de sa génération est peut-être à un claquement de doigts de quitter la scène… si la F1 du futur ne parvient pas à le convaincre.

Max Verstappen a aussi confié qu’il entretient toujours des relations étroites avec Christian Horner malgré son départ surprise en juillet. Horner a été remplacé par Laurent Mekies au poste de directeur de l’écurie Red Bull avant le Grand Prix de Belgique.

"À chaque week-end de course. Il m’envoie un message pour tout : comment s’est passée la course, et pour prendre de mes nouvelles. Nous sommes donc toujours en très bon contact, absolument."

"Il est très important de reconnaître ce que Christian a fait pour cette équipe et les moments que nous avons vécus ensemble : le premier titre en 2021, les montagnes russes émotionnelles de cette année-là et les émotions de la dernière course à Abu Dhabi."

"Ce sont des moments inoubliables. Notre problème ces derniers temps, c’est que beaucoup de choses se passaient. Nous étions perdus face à la voiture, ce qui n’a pas facilité la gestion de la situation et a provoqué des départs."

"Mais, avec le changement de directeur d’équipe et une meilleure compréhension soudaine de la voiture, tout a fini par ramener le calme. Les gens ont retrouvé confiance et les choses se sont apaisées."